Gyász: elhunyt Horváth Csaba, az NB III-as Komárom vezetőedzője

2025.12.30. 13:20
Horváth Csaba (Fotó: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook)
gyász Horváth Csaba Komárom VSE
Hosszan tartó betegség után, december 26-án 41 éves korában elhunyt Horváth Csaba, a labdarúgó NB III Észak-Nyugati csoportjában szereplő Komárom VSE vezetőedzője – közölte hétfőn az egyesület hivatalos közösségi felületén.

A Komárom Városi Sportegyesület Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből kiderült, hogy Horváth Csaba 2024 októberében csatlakozott az Komárom VSE-hez. Mint fogalmaztak, nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott.

A Credobus Mosonmagyaróvár – amelynek Horváth Csaba korábban utánpótlás- és vezetőedzője is volt – ugyancsak megemlékezett a szakemberről a közösségi oldalán: „Csaba meghatározó alakja volt egyesületünk szakmai életének. Munkássága során két U19-es bajnoki címet ünnepelhetett klubunkkal, irányította Megye I-es csapatunkat, majd pályafutása csúcspontjaként az NB II-ben is leülhetett kispadunkra, ahol tudásával és elhivatottságával szolgálta az egyesületet. Szakmai alázata, embersége és a fiatalok iránti elkötelezettsége örökre része marad klubunk történelmének. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük” – írták. 

Horváth Csaba búcsúztatója 2026. január 8-án, csütörtökön 13 órakor lesz a Győr–Nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. A család kérése, hogy a kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki.

 

