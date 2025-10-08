Szöllősi György: Mezey György maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada

Szöllősi György szerint Mezey György „maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada”.

„Minden, ami történt, ahhoz valamilyen módon köze volt. Minden tehetséghez, aki felbukkant, minden fejleményhez, ami a sportágban bekövetkezett. (...) Azért dolgozott hosszú éveken át az edzőképzés megújításán, azért vállalta el a Puskás Akadémia szakmai irányítását a kezdetekkor, mert mindig abban gondolkodott, hogyan lehetne a magyar futball egészét felemelni és visszavinni arra a szintre, ahol egyszer már volt” – mondta Szöllősi György.

Lapunk főszerkesztője kiemelte, Mezey nagy tisztelettel adózott a régi nagy magyar edzők és játékosok hagyatékának:

„A tény, amit nem lehet tőle elvenni: kijuttatta a magyar válogatottat nagyszerű menetelés végén az 1986-os, mexikói világbajnokságra. Nem élhette meg, hogy újra ott legyünk a vb-n, már csak az ő emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagyszínpadára, ahol vele jártunk legutóbb” – vélekedett.

„Érdemes meghallgatni, milyen lelkesedéssel és elismeréssel beszélt Szoboszlai Dominik pályafutásáról, ami tőle csak a legnagyobbaknak járt ki, márpedig az ő keze ért alatt ért el nagy sikereket Détári Lajos vagy Törőcsik András, hogy csak néhány nevet említsünk.”

Az M4 Sport teljes interjúja: