Szöllősi György: Mezey György maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada

2025.10.08. 19:16
Fotó: Nemzeti Sport
Szöllősi György magyar válogatott Mezey György
Szöllősi György, lapunk főszerkesztője az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, hogy a szerdán, 84 éves korában elhunyt Mezey György „mindig abban gondolkodott, hogyan lehetne a magyar futball egészét felemelni és visszavinni arra a szintre, ahol egyszer már volt”.

 

Szöllősi György szerint Mezey György „maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada”.

Minden, ami történt, ahhoz valamilyen módon köze volt. Minden tehetséghez, aki felbukkant, minden fejleményhez, ami a sportágban bekövetkezett. (...) Azért dolgozott hosszú éveken át az edzőképzés megújításán, azért vállalta el a Puskás Akadémia szakmai irányítását a kezdetekkor, mert mindig abban gondolkodott, hogyan lehetne a magyar futball egészét felemelni és visszavinni arra a szintre, ahol egyszer már volt”mondta Szöllősi György.

Lapunk főszerkesztője kiemelte, Mezey nagy tisztelettel adózott a régi nagy magyar edzők és játékosok hagyatékának:

„A tény, amit nem lehet tőle elvenni: kijuttatta a magyar válogatottat nagyszerű menetelés végén az 1986-os, mexikói világbajnokságra. Nem élhette meg, hogy újra ott legyünk a vb-n, már csak az ő emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagyszínpadára, ahol vele jártunk legutóbb” – vélekedett.

„Érdemes meghallgatni, milyen lelkesedéssel és elismeréssel beszélt Szoboszlai Dominik pályafutásáról, ami tőle csak a legnagyobbaknak járt ki, márpedig az ő keze ért alatt ért el nagy sikereket Détári Lajos vagy Törőcsik András, hogy csak néhány nevet említsünk.”

Az M4 Sport teljes interjúja:

Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

A magyar válogatottat ő vezette ki legutóbb a világbajnokságra.

Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem

A Nemzeti Sport főmunkatársa, Malonyai Péter emlékezik a szerda hajnalban elhunyt Mezey Györgyre.

Esterházy Márton Mezey Györgyről: Pályafutásom alatt ő volt a legjobb edző, akivel dolgozhattam

Hannich Péter: Neki köszönhetjük az edzőképzés megreformálását. Dajka László: Sajnos egy-két dolgot magával vitt. Nagy Antal: Elment a világ legaranyosabb embere.

Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről

A korábbi szövetségi kapitány klubedzőként az MTK-VM-et, a Bp. Honvédot, a Videotont, a BVSC-t, a Vasast és az Újpestet irányította az élvonalban, valamint a Puskás Akadémia szakmai igazgatója is volt.

 

 

Ezek is érdekelhetik