„A mérkőzés elején úgy érezhettük, hogy egy rossz vicc áldozatai vagyunk” – ír lapszemle

„Írország tanúbizonyságot tett küzdőszelleméről, de Hallgrímson játékelveiből semmit sem láttunk az első tizenöt percben – fogalmazott az Irish Times szakírója, Malachy Clerkin, és nem ő volt az egyedüli, aki az írek kapitánya által hangsúlyozott követelményekkel (szervezettség, erőfölény, rögzített szituációk hatékonysága, fegyelmezettség, jó csapatszellem, gyors ellenakciók) vetette össze a látottakat. – A mérkőzés elején úgy érezhettük, hogy egy rossz vicc áldozatai vagyunk és előzetesen valójában arra akarta felhívni a figyelmünket, miben nem vagyunk jók.”

„Szervezettség? Az első kapott gól a szervezett játék paródiája volt. Rögzített helyzetek? Hűha! A második gólt egy nem túl bonyolult, kifelé csavarodó szöglet előzte meg, de sem a labdát nem támadtuk, sem a rövid oldalra érkező Sallai Rolandot. Pedig nem volt egy ördöngös haditerv. Sallai alighanem el sem hitte, hogy ekkora szerencséje van.”

Clerkin dicsérően jegyzi meg, hogy az ír gárda jóval a kiállítás előtt, már az első félidő második felére összeszedte magát, megérezte, hogy a magyar válogatott bármilyen jól kezdett is, egyáltalán nem verhetetlen: egyre több párharcot nyertek meg a hazaiak, tudatosabban építkeztek, valóban veszélyessé váltak a beívelések – de való igaz, a kiállítás segített.

„Sokkal gyümölcsözőbbé vált az ír együttes játéka, amikor a magyarok megfogyatkoztak. Nyilván sokkal könnyebb tíz ember ellen futballozni; nem valószínű, hogy tizenegy a tizenegy ellen is sikerült volna kibrusztolni a döntetlent, hiszen még emberelőnyben is Caoimhín Kelleher védései mentették meg a csapatot többször is. Mindent összevetve Hallgrímson joggal lehet büszke arra, ahogyan a csapata harcolt és nem törődött bele a vereségbe, de még egyszer nem fér bele egy ilyen első tizenöt perc.”