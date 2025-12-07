Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Franciaország–Hollandia rangadó a női kézilabda-vb-n

2025.12.07. 23:56
Újabb összecsapásokkal folytatódik a női kézilabda-világbajnokság, köztük egy kiemelkedő találkozóval: a társrendező Hollandia a címvédő Franciaországot látja vendégül. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban pályára lép a Manchester United, az olasz Serie A-ban pedig a Milan. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

DECEMBER 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
20.45: Wolverhampton–Manchester United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)
18.30: Udinese–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA
16.30: UTA Arad–Petrolul

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
19.00: Szabadka–Topolya – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL 
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

KÉZILABDA 
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐK
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Argentína–Tunézia (Tv: M4 Sport)
18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)
I. CSOPORT
11.00: Paraguay–Horvátország
13.30: Irán–Uruguay
II. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Egyiptom
18.30: Kína–Kuba

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1172 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
TippmixPro Extraliga, nők
18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza, Balatonfüred

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, Nb I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Kézilabda, női vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vízilabda, vendég: Madaras Norbert, a szövetség elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Beszéljünk magyarul!. Sport 2025 – bemutatták a MOB évkönyvét
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól. Nagy izgalmakkal zárult a Formula–1 idénye
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: A hétvégi sportesemények értékelése. Hét hősei rovat
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Franciaország–Hollandia női vb-középdöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág

 

