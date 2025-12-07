Hétfői sportműsor: Franciaország–Hollandia rangadó a női kézilabda-vb-n

DECEMBER 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

20.45: Wolverhampton–Manchester United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Pisa–Parma (Tv: Match4)

18.30: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Torino–Milan (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

16.30: UTA Arad–Petrolul

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

19.00: Szabadka–Topolya – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐK

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Argentína–Tunézia (Tv: M4 Sport)

18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)

I. CSOPORT

11.00: Paraguay–Horvátország

13.30: Irán–Uruguay

II. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Egyiptom

18.30: Kína–Kuba

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1172 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

TippmixPro Extraliga, nők

18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza, Balatonfüred

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, Nb I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Kézilabda, női vb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vízilabda, vendég: Madaras Norbert, a szövetség elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Beszéljünk magyarul!. Sport 2025 – bemutatták a MOB évkönyvét

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól. Nagy izgalmakkal zárult a Formula–1 idénye

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: A hétvégi sportesemények értékelése. Hét hősei rovat

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Franciaország–Hollandia női vb-középdöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág