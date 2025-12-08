Csoportrangadót nyert a Packers; az AFC élére állt a Denver – videók

LAS VEGAS RAIDERS–DENVER BRONCOS

Sorozatban tizedik meccsét is megnyerte a Broncos, míg zsinórban hetedik alkalommal bukott a Raiders. Az első negyedes TD-váltás után sok ideig elfogyott a Las Vegas támadósora, amely az első és a negyedik negyedes két hatpontos között két puntig és két sikertelen negyedik kísérletig jutott. Ellenben a Denver két touchdownt és egy mezőnygólt szerezve lezárta a találkozót. A mérkőzés utolsó három percében még felrakott tíz pontot a táblára a Raiders, de ez csak a fantasy szempontjából érdekes. Bo Nix 38 passzából 31 sikeres volt 212 yardért, passzolt TD-je nem volt, de két yardról befutott a célterületre. RJ Harvey 75 yardot és egy touchdownt futott, míg Courtland Sutton 62 elkapott yarddal zárt. Nik Bonito két sacket gyűjtött, így már 12 és félnél tart. A hazaiaknál Maxx Crosby két negatív yardos szerelést produkált, így már franchise rekordot jelentő 25-nél tart az idényben. Geno Smith 116 yardot, míg a sérülése után érkező Kenny Pickett 97 yardot passzolt, mindkettejüknek volt egy hatpontosa. Egyikük Brock Bowerst (négy elkapás, 46 yard), másikuk Shedrick Jacksont találta meg a célterületen belül.

GREEN BAY PACKERS–CHICAGO BEARS

Legyőzte a Bearst és ezzel az élre állt az NFC Északi divíziójában a Packers. Az első pontnélküli negyed után beindultak a támadósorok. A Packers négy drive-jából három TD-t szerzett, míg a Bears két mezőnygólt és egy touchdownt ért el. A záró játékrészben aztán egyenlített a Chicago, erre azonban azonnal TD-vel válaszolt a Packers. A vendégek három perc alatt hatvan yardot megtéve eljutott a vörös zónáig, ott viszont Caleb Williams eladta a labdát, így a Packers örülhetett. Jordan Love 234 yardot és három touchdownt passzolt, míg a mérkőzés elején volt egy nagyon rossz passza, amely interceptionnel végződöttt. Christian Watson négy elkapásból 89 yardot és két hatpontost ért el, míg Bo Melton egy 45 yardos TD-elkapást mutatott be, Josh Jacobs pedig 86 yardig és egy touchdownig jutott. Caleb Williams 186 yardot passzolt, két TD-t és egy interceptiont dobott, Colston Lovelandnek és Olamide Zaccheausnak is volt egy elkapott hatpontosa. A vendégek futójátékából Kyle Monangai 57 yarddal, D'Andre Swift 63 yarddal vette ki a részét. Folytatás két hét múlva Chicagóban.

ARIZONA CARDINALS–LOS ANGELES RAMS

Az NFC élén álló Los Angeles az előző fordulóban váratlan vereséget szenvedett a Carolina Panthers ellen, a botlást az Arizona Cardinals kiütésével feledtette a Rams. A vendégek az első öt támadósorozatukat egyaránt pontszerzéssel zárták, ezt a tempót pedig érthető módon nem tudta tartani a Cardinals. Matthew Stafford 281 yardot és három touchdownt passzolt, ebből kettőt Puka Nacua (hét elkapás, 167 yard) vállalt magára. Colby Parkinson egy elkapott TD-t szerzett, míg Blake Corum 128 yardot és két touchdownt futott, Kyren Williams pedig 84 yarod tés egy touchdownt tett meg. A Los Angeles több mint 500 támadóyardot ért el és győzelmek számában beérte a Seattle-t az NFC tetején. Jacoby Brissett 271 yardot, két TD-t és egy interceptiont dobott. Mindkét hatpontost Michael Wilson (11 elkapás, 142 yard) jegyezte.

NFL

ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Denver Broncos 17–24 (7–7, 0–7, 0–7, 10–3)

Green Bay Packers–Chicago Bears 28–21 (0–0, 14–3, 7–11, 7–7)

Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 17–45 (7–10, 3–14, 0–14, 7–7)

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Seattle Seahawks 9–37 (3–3, 3–3, 0–17, 3–14)

Cleveland Browns–Tennessee Titans 29–31 (3–14, 14–0, 0–7, 12–10)

Minnesota Vikings–Washington Commanders 31–0 (7–0, 7–0, 10–0, 7–0)

New York Jets–Miami Dolphins 10–34 (7–21, 0–3, 0–0, 3–10)

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 20–24 (7–7, 3–0, 7–10, 3–7)

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 36–19 (14–7, 14–3, 0–3, 0–6)

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 22–27 (3–7, 6–10, 7–10, 6–0)

Buffalo Bills–Cincinnati Bengals 39–34 (3–7, 8–14, 7–0, 21–13)

Kedd

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

Detroit Lions–Dallas Cowboys 44–30 (10–3, 10–6, 7–10, 17–11)

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers