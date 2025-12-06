Donald Trump kapta meg elsőként a FIFA Békedíját

Trump a másik két házigazda vezetőjével együtt még a sorsolás elején is szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel saját hazájának válogatottját húzta ki, mivel az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban szerepel.

Infantino szelfit is készített Trumppal pénteken (Fotó: Getty Images)