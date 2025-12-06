Nemzeti Sportrádió

Donald Trump kapta meg elsőként a FIFA Békedíját

2025.12.06. 18:40
Donald Trump és Gianni Infantino a FIFA Békedíjával (Fotó: AFP)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki washingtoni sorsolása előtt Gianni Infantino FIFA-elnök a szervezet első Békedíjával tüntette ki Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét. A ceremónián a jövő évi tornát Kanadával és Mexikóval közösen megrendező Egyesült Államok elnöke élete egyik legnagyobb elismerésének nevezte a FIFA Békedíját. Infantino a beszédében hozzátette, a jövő évi futball-világbajnokság lesz a legnagyobb esemény, amelyet az emberiség valaha látott.

Trump a másik két házigazda vezetőjével együtt még a sorsolás elején is szerepet kapott, ugyanis Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel saját hazájának válogatottját húzta ki, mivel az már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban szerepel.

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
Infantino szelfit is készített Trumppal pénteken (Fotó: Getty Images)
Ezek is érdekelhetik