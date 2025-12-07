Nemzeti Sportrádió

F1, Abu-dzabi Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 13:36
null
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Formula–1 Abu-dzabi
A címvédő Max Verstappen a pole pozícióból, a 12 pont előnnyel vezető Lando Norris mellőle, míg a 16 pontos hátrányból fordítani próbáló Oscar Piastri a harmadik helyről várja a piros lámpák kialvását a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon. Arról, hogy miként alakul az utolsó verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

Kapcsolódó tartalom

„Megpróbáljuk megnyerni a világbajnoki címet” – Verstappen feltüzelt, de tudja, hogy szerencsére is szüksége lesz

Russell a holland segítségében bízik, és dobogóra állna; Norris csalódott az elvesztett pole miatt, de győzelemmel javítana – és ünnepelne.

A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban

„Úgy gondolom, fogunk látni érdekes versenyhelyzeteket, de biztos vagyok benne, hogy mindez a sportszerűség és az igazságosság határain belül fog maradni.”

Játszmázás, személyes érdekek, és egyetlen cél: a bajnoki trófea – Norris, Verstappen vagy Piastri emelheti magasba Abu-Dzabiban?

A címvédő az élről, a vb-éllovas a második, míg az ausztrál a harmadik helyről várja a 14 órakor rajtoló versenyt.

 

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.George RussellbritMercedes
5.Charles LeclercmonacóiFerrari
6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
7.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
8.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
14.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
16.Lewis HamiltonbritFerrari
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
18.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

 

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

 

verseny F1 Formula–1 Abu-dzabi
Legfrissebb hírek

Továbbra is az M4 Sport közvetíti az F1-et Magyarországon

F1
55 perce

A McLaren sportszerű küzdelemre számít Abu-Dzabiban

F1
1 órája

Játszmázás, személyes érdekek, és egyetlen cél: a bajnoki trófea – Norris, Verstappen vagy Piastri emelheti magasba Abu-Dzabiban?

F1
2 órája

„Megpróbáljuk megnyerni a világbajnoki címet” – Verstappen feltüzelt, de tudja, hogy szerencsére is szüksége lesz

F1
20 órája

Vb-aspiránsok az első három helyen: Verstappené a pole pozíció Norris és Piastri előtt az év utolsó időmérőjén!

F1
22 órája

„El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni” – Hamilton érzelmes videóval üzent

F1
Tegnap, 13:24

A Red Bull nem hagyatkozhat a McLaren újabb hibájára Abu-Dzabiban

F1
Tegnap, 11:44

Russell állt az élre Norris és Verstappen előtt; Piastri ötödik az eseménydús utolsó edzésen Abu-Dzabiban

F1
Tegnap, 11:16
Ezek is érdekelhetik