F1, Abu-dzabi Nagydíj, verseny

A címvédő Max Verstappen a pole pozícióból, a 12 pont előnnyel vezető Lando Norris mellőle, míg a 16 pontos hátrányból fordítani próbáló Oscar Piastri a harmadik helyről várja a piros lámpák kialvását a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon. Arról, hogy miként alakul az utolsó verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A RAJTSORREND 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. George Russell brit Mercedes 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 7. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 14. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 16. Lewis Hamilton brit Ferrari 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2. 17. ABU-DZABI NAGYDÍJ DECEMBER 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:24.485 2. szabadedzés 1. Norris 1:23.083 DECEMBER 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Russell 1:23.334 Időmérő 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri DECEMBER 7., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Ausztrál Nagydíj, Melbourne 2026. március 8.