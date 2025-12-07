Vívás: az FTC és a Törekvés a junior csapatbajnok tőrben

Vasárnap a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték a junior tőrözők országos bajnokságának csapatversenyét, melyen a férfiak között az FTC, a női mezőnyben a Törekvés érdemelt ki aranyérmet.

A Ferencváros

Gergely Zoltán, Lakatos Balázs, Orovecz Gergely és Rubin Mattia

felállásban lépett pástra, és a döntőben a Budapesti Honvéd ellen nyert 45:35-re. Az FTC aranya nem számít meglepetésnek, hiszen a négyes a bajnoki címre is esélyesként lépett pástra. A hazai szövetségi portál érdekességként kiemeli, hogy a Ferencváros éppen nyolc évvel ezelőtt nyerte az abban az évben megalapuló vívószakosztálya első országos bajnoki címét a felnőtt tőrcsapat révén, és akkor a mostani szakosztályvezető, Szabados Gábor – aki vasárnap a kispadon ült – volt a vezéregyéniség. A férfiaknál a harmadik helyen a Ludovika csapata végzett.

Az FTC győztes csapata Forrás: MVSZ

Nem sokon múlott, hogy az FTC duplázzon a csapatversenyben a női döntőben ugyanis a zöld-fehér egyesület fiataljai csupán egyetlen tussal, 42:41-re kaptak az egyébként előzetesen is aranyvárományos Törekvéstől. Talán, ha a ferencvárosiakat erősítő Papp Jázmin éppen nem a felnőttválogatottban szerepel a puszani világkupaversenyen, akkor másképpen alakul a finálé. A kőbányaiak

Kollár Anna, Kovácsi Sára, Varga Zselyke, Zhou Xinyao

összetételben szereztek bajnoki címet, így Kollár Annának jött össze a két arany egyazon hétvégén, hiszen a korábbi kadét Európa-bajnokunk az egyéni versenyben is diadalmaskodott. A harmadik helyen a Halászelki BSE végzett.

A Törekvés juniorbajnok leányai Forrás: MVSZ

Junior tőrcsapat országos bajnokság, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Férfiak, 10 induló. Végeredmény: 1. Ferencváros (Gergely Zoltán, Lakatos Balázs, Orovecz Gergely, Rubin Mattia, edzők: Fekete Gábor, Szabados Kristóf, Kárpáthy Krisztián), 2. Honvéd, 3. Ludovika, 4. Szigetszentmiklós, 5. Szeged, 6. FTC 2, 7. Zalaegerszeg, 8. Honvéd 2. A döntőben: FTC-Honvéd 45:35

Nők, 11 induló. Végeredmény: 1. Törekvés (Kollár Anna, Kovácsi Sára, Varga Zselyke, Zhou Xinyao, edzők: Beliczay Sándor, Feczer Viktor, Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 2. Ferencváros, 3. Halásztelek, 4. Ludovika, 5. Honvéd, 6. Törekvés 2, 7. Csomorkány, 8. Belváros. A döntőben: Törekvés-FTC 42:41

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)