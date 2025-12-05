A FIFA több mint 10 milliárd dolláros bevételre számít a 2026-os vb-n

Nemzeti Sportrádió

2025.12.05. 12:16
Fotó: Getty Images
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) több mint 10 milliárd dolláros bevételre számít a jövő évi világbajnokságon.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán 48 válogatott vesz részt, tizenhattal több, mint a legutóbbi vb-n. Összesen 104 mérkőzést rendeznek, ez negyvennel több, mint 2022-ben Katarban. A végső győztesnek nyolc meccset kell játszania, eggyel többet, mint három évvel ezelőtt.

A világbajnokság költségvetése csaknem 3.7 milliárd dollár lesz, a FIFA pedig körülbelül 13 milliárd dolláros bevételre számít a 2023–2026-os üzleti időszakban, és ez az összeg nagyrészt a vb-hez kapcsolódik.

A nemzetközi szövetség bízik benne, hogy a televíziós jogdíjak, a támogatói bevételek, a belépőjegyekből befolyó összegek és a vendéglátási csomagok értékesítésének rekordja is megdől.

„Már nagyon várjuk, hogy üdvözölhessük a világ minden tájáról érkező szurkolókat. Utasítottam az egész stábomat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a világbajnokság példátlanul sikeres legyen. Ez lesz a történelem legnagyobb, legbiztonságosabb és legkülönlegesebb futballtornája” – mondta Donald Trump amerikai elnök.

A mérkőzéseket 16 helyszínen játsszák, ez nem rekord, mivel a 2002-es világbajnokságnak Japánban és Dél-Koreában összesen húsz stadion adott otthont.

Ahogyan az 1994-es tornán, úgy jövő évin is 4170 kilométer választja el a levegőben egymástól a két legtávolabbi helyszínt – Los Angelest és Bostont.

A július 19-i döntőt New Jerseyben, a MetLife Stadionban rendezik, amely otthont adott az idei klubvilágbajnokság fináléjának, illetve a New York Giants és a New York Jets amerikaifutball-csapatok hazai meccseinek. Ez a torna harmadik legnagyobb stadionja, mivel 82 500 néző befogadására alkalmas. A mexikói Azték Stadionba 83 ezer, a dallasi stadionba 94 ezer néző fér be.

 

