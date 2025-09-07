Heimir Hallgrímsson: Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre

Az ír újságírók mindenekelőtt megjegyezték, hogy hazai oldalon talán a szövetségi kapitány volt az egyetlen a stadionban, aki nem ünnepelt a lefújáskor a Magyarország elleni 2–2 után, amelyen a 93. percben egyenlítettek a hazaiak.

„Tudjuk, milyen fontos meccs volt ez, és nem tudtuk itthon tartani a három pontot, és ez csalódást keltő – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Heimir Hallgrímsson, Írország szövetségi kapitánya. – Mindent figyelembe véve, és ilyen nagyszerű hangulatot teremtő szurkolótábor előtt nem egy, hanem három ponttal a zsebünkben kellene most itt ülnünk. De rögtön az elején kaptunk két gólt, ezt lelkileg nagyon nehéz feldolgozni. Büszke vagyok, hogy innen sikerült visszajönnünk a meccsbe. A szünetben mondtam, hogy mindent egy lapra feltéve mégis meg kell próbálnunk. Mindig nehéz ilyen helyzetből felállni, különösen nehéz a magyar csapat ellen, amely több mint húsz hellyel előttünk van a világranglistán. A második félidőben megmutattuk a jellemünket, volt mintegy negyven beadásunk, láttam sok pozitívumot és negatívumot, de több pozitívumot. Végül is az a fontos: Magyarország nem vitt el innen három pontot.”

Heimir Hallgrímssont arról is faggatták, miért kezd rendre rosszul a csapat? Hiszen az eddigi kilenc meccséből nyolcon hátrányba került.

„Bárcsak tudnám – sóhajtott az írek mestere. – A második percben kaptunk gólt, erre nem lehet felkészülni, ez nem a felkészülés hiánya. Bulgária ellen ugyancsak a második percben kaptunk gólt. Talán nem voltunk még felpörögve eléggé, nem tudom. Szerencsétlen gól is volt az első, nem tudtunk tisztázni a kapunk előtt, elemezni kell, mit csináltunk rosszul.”

Az ír szövetségi kapitány reagált arra is, hogy Marco Rossi kritizálta a játékvezetést:

„Marco Rossi panaszkodott, hogy túlzottan engedte a játékvezető a fizikai játékot nekünk. Szerintem egyébként nem volt túlságosan fizikális a játékunk. Magyarország viszont a tizenötödik perctől az időt húzta, emiatt a játékvezető eleinte figyelmeztette a játékosokat, de utána már nem. Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre is, de nem teszem. Marco Rossi panaszkodjon csak, ha neki úgy tetszik.”