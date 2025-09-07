Nemzeti Sportrádió

Heimir Hallgrímsson: Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
• Dublin
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 00:21
null
Heimir Hallgrímsson számára csalódás, hogy nem tudtak nyerni (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
foci vb 2026 Magyarország Írország Heimir Hallgrímsson
A magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban világbajnoki selejtezőn. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Heimir Hallgrímsson értékelt.

Az ír újságírók mindenekelőtt megjegyezték, hogy hazai oldalon talán a szövetségi kapitány volt az egyetlen a stadionban, aki nem ünnepelt a lefújáskor a Magyarország elleni 2–2 után, amelyen a 93. percben egyenlítettek a hazaiak.

„Tudjuk, milyen fontos meccs volt ez, és nem tudtuk itthon tartani a három pontot, és ez csalódást keltő – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Heimir Hallgrímsson, Írország szövetségi kapitánya. – Mindent figyelembe véve, és ilyen nagyszerű hangulatot teremtő szurkolótábor előtt nem egy, hanem három ponttal a zsebünkben kellene most itt ülnünk. De rögtön az elején kaptunk két gólt, ezt lelkileg nagyon nehéz feldolgozni. Büszke vagyok, hogy innen sikerült visszajönnünk a meccsbe. A szünetben mondtam, hogy mindent egy lapra feltéve mégis meg kell próbálnunk. Mindig nehéz ilyen helyzetből felállni, különösen nehéz a magyar csapat ellen, amely több mint húsz hellyel előttünk van a világranglistán. A második félidőben megmutattuk a jellemünket, volt mintegy negyven beadásunk, láttam sok pozitívumot és negatívumot, de több pozitívumot. Végül is az a fontos: Magyarország nem vitt el innen három pontot.”

Heimir Hallgrímssont arról is faggatták, miért kezd rendre rosszul a csapat? Hiszen az eddigi kilenc meccséből nyolcon hátrányba került.

Bárcsak tudnám – sóhajtott az írek mestere. – A második percben kaptunk gólt, erre nem lehet felkészülni, ez nem a felkészülés hiánya. Bulgária ellen ugyancsak a második percben kaptunk gólt. Talán nem voltunk még felpörögve eléggé, nem tudom. Szerencsétlen gól is volt az első, nem tudtunk tisztázni a kapunk előtt, elemezni kell, mit csináltunk rosszul.”

Az ír szövetségi kapitány reagált arra is, hogy Marco Rossi kritizálta a játékvezetést:

„Marco Rossi panaszkodott, hogy túlzottan engedte a játékvezető a fizikai játékot nekünk. Szerintem egyébként nem volt túlságosan fizikális a játékunk. Magyarország viszont a tizenötödik perctől az időt húzta, emiatt a játékvezető eleinte figyelmeztette a játékosokat, de utána már nem. Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre is, de nem teszem. Marco Rossi panaszkodjon csak, ha neki úgy tetszik.”

Kapcsolódó tartalom

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen Írországban

A második félidőben jelentős bírói segítséggel egyenlítettek az írek.

Marco Rossi: A játékvezető úgy döntött, futballmeccs helyett birkózómérkőzést vezet

A szövetségi kapitány Sallai Rolandnak csak sárga lapot adott volna, és szerinte így is, úgy is az utolsó meccs, az írek elleni hazai találkozó dönt majd a csoportban.

Szoboszlai Dominik: Meg kell védenem Salát, szándékosan nem ártana senkinek

Dibusz Dénes most úgy érzi, ez egy kihagyott lehetőség volt.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)
Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai (15.)
Kiállítva: Sallai (52.)

 

foci vb 2026 Magyarország Írország Heimir Hallgrímsson
Legfrissebb hírek

Szomorú elfogadás – Malonyai Péter jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

Szoboszlai Dominik: Meg kell védenem Salát, szándékosan nem ártana senkinek

Magyar válogatott
2 órája

Linzben szó szerint megnyílt a föld, Ausztria mellesleg legyőzte Ciprust

Foci vb 2026
3 órája

3x3-as kosárlabda Eb: negyeddöntős a női magyar csapat

Kosárlabda
3 órája

Varga lábbal, Sallai fejjel volt eredményes – ezekkel a gólokkal vezettünk Dublinban

Foci vb 2026
4 órája

Megfogtuk Molly mellét: a Nemzeti Sporton nem múlik a dublini siker

Magyar válogatott
8 órája

Vb-selejtezők: Vlahovics gólja is elég volt a szerbeknek Lettországban

Foci vb 2026
9 órája

Vb-selejtező: tiszta fehérben kezd a magyar válogatott

Magyar válogatott
11 órája
Ezek is érdekelhetik