Klujber Katrin: Ha így játszunk a negyedöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek

• Rotterdam
2025.12.07. 23:17
Klujber Katrin szerint lehet építeni a dánok elleni játékra (Fotó: Árvai Károly)
Csalódottságot és büszkeséget érzett egyszerre Klujber Katrin, a magyar női kézilabda-válogatott kapitánya a dánok ellen hajszál híján elmaradt pontszerzés után a világbajnokság középdöntőjének zárásaként.

 

Csalódott vagyok, de közben büszke a csapatra, mert nagyot harcoltunk – mondta lapunknak Klujber Katrin a lefújást követően. – Felálltunk a pofon után, amelyet tegnapelőtt kaptunk. Egy dán csapat ellen ez nagyon szép teljesítmény volt. Picit szomorúak vagyunk, hogy a végére elfáradtunk. Ha átnézünk a túloldalra, ott sokkal rutinosabb játékosok voltak, viszont mi együtt végigküzdöttük a hatvan percet, és nagyon komoly mérkőzést játszottunk.”

A csapatkapitány az első félidőben jobb kézzel is gólt szerzett („Muszáj volt áttennem a másik kezembe a labdát, mert a balt lefogták” –  jegyezte meg egy mosoly kíséretében), de inkább a csapat összteljesítményét méltatta:

„Aki ma pályára lépett, extra teljesítményt nyújtott. Lehetett látni, hogy a végén átmentünk kapkodásba, nyilván oxigén sem volt már annyi a fejünkben. Itt jött elő a rutin, ahogy a túloldalon vissza tudtak jönni, és amilyen végjátékot játszottak. Fel kell emelni a fejünket, mert ha így játszunk a negyeddöntőben, nehéz lesz az ellenfélnek. Mindegy, hogy a francia vagy a holland csapat jön szembe, mert nagyon erős ellenfelek. Azért is örülök, hogy így játszottunk, mert nagy erőt meríthetünk belőle a következő meccse.” 

 

Mint felvezetőnkben jeleztük, Simon Petra két meccs között még az egyetemen is helytállt, így először arról érdeklődtünk nála, a jogi vizsgán volt nehezebb átmennie vagy a dán védőfalon?

A jogi vizsga is nehéz volt, de ez a mai feladat azért keményebb volt” – válaszolta a meccs legjobbjának megválasztott irányító, aki Vámos Petra betegsége miatt a kezdőben találta magát,.

Már tegnap láttuk, hogy Petra nincs annyira jól, ezért jobbnak láttuk őt ma pihentetni, mert a negyeddöntő lesz a legfontosabb – folytatta Simon. – Ezzel nem adtuk fel a mostani meccset, a kapitány megbízik bennem. Örültem neki, hogy kezdőként számított rám. Mivel a BL-ben volt rá példa az ősszel, tudtam, fejben hogyan kell felkészülnöm. Voltak olyan periódusaink támadásban, amikor meg tudtuk találni a jó megoldásokat, és hatékonyak is tudtunk lenni. Aztán akadtak olyanok is, amikor nem jöttek össze a dolgaink. Viszont a jót kell kiemelnünk, és úgy belemennünk a következő mérkőzésbe.”

Hozzátette, a szülei és a párja is a helyszínen szurkolnak neki, amely sok erőt ad számára. „Országokon át elutaztak miattam, és itt vannak velem, innen is üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Jól fog jönni most kis kikapcsolódás, amikor találkozhatom velük, de fél napnál többre nincs szükség, mert utána teljes erőbedobással készülnünk kell a szerdai negyeddöntőre.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13) 
Rotterdam, 2840 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi, KLUJBER 6 (2), SIMON P. 8 (1), Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Faragó Lea, ALBEK 4, Bordás R., Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács Anett, Hársfalvi. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
DÁNIA: A. Kristensen – Aagot 6 (4), Möller 1, Haugsted, Anne M. Hansen 2 (1), K. Jörgensen 1, Friis 2. Csere: MILLING (kapus), BARDRUM-LARSEN 4, ELVER 3, SCAGLIONE 3, Halilcevic 3, Östergaard Jensen 3, Thestrup. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 5–6. 15. p.: 8–6. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 34. p.: 18–15. 42. p.: 23–18. 47. p.: 24–22. 50. p.: 26–24. 56. p.: 26–28
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek:  3/3, ill. 8/5

    
1. Dánia

5

5

179–126

+53

10

2. MAGYARORSZÁG

5

3

1

1

145–125

+20

7

3. Románia

5

3

2

164–141

+23

6

4. Japán

5

2

1

2

126–137

–11

5

5. Svájc

5

1

4

118–155

–37

2

6. Szenegál

5

5

107–155

–48

0

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

