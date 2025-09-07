Callum Styles: Mindkét csapat azt érezheti, hogy veszített

Callum Styles nagy munkát végzett szombat este (Fotó: Kovács Péter)

„Azt gondolom, hogy a csapat egyértelműen fölényben volt a meccs nagy részében, amíg emberhátrányba nem kerültünk – kezdte Callum Styles. – Szerintem stabil teljesítményt nyújtottam, de mindenki a három pontra vágyott. A piros lap teljesen megváltoztatta a mérkőzést.”

Elmondta véleményét az ír szövetségi kapitány, Heimir Hallgrímsson kijelentéséről is, miszerint három pontot kellett volna szerezniük a hazaiaknak.

„Szerintem nincs igaza – fogalmazott. – Nyilván a kiállítás után minden megváltozott. Előtte mi voltunk fölényben, szóval nem értek egyet azzal, hogy az írek veszítettek két pontot.”

Styles némiképp váratlanul került vissza a kezdőcsapatba, de ezt remek teljesítménnyel hálálta meg.

„Jó formában érzem magam – mondta. – Mindent beleadok a címerért és az országért, ez a legfontosabb! Ez az, amit a kapitány is elvár mindannyiunktól. Sajnos ma nem lett meg a három pont, de a kiállítás után azt mondhatom, hogy örülhetünk az egy pontnak is, azok után, ahogy az írek folyamatosan veszélyeztettek a magas labdákkal a tizenhatosunkon belül. De jó volt újra pályán lenni.”