Pontgazdag, havas meccsen foszlottak porrá a Bengals rájátszásreményei Buffalóban – videó

JACKSONVILLE JAGUARS–INDIANAPOLIS COLTS

Egyre nagyobb gödörben a remekül rajtoló Colts. A 8–2-es mérleg után sorozatban harmadik vereségét szenvedte az Indianapolis, ezúttal a zsinórban negyedik győzelmét arató Jacksonville verte meg a Coltsot. A Jaguars az első félidőben négy TD-t is szerzett, míg a vendégeknél még a második negyed elején megsérült Daniel Jones. Könnyen lehet, hogy Achilles-sérülés miatt véget ért az irányító idénye, akár az indianapolisi karrierje is. Trevor Lawrence 244 yardot és két touchdownt passzolt, míg Travis etienne Jr. két futott hatpontossal zárt. A vendégeknél Daniel Jones és a helyére beálló Riley Leonard is eladta egyszer a labdát, Jonathan Taylor az első, Leonard pedig a záró negyedben szerzett egy futott hatpontost. A Jaguars sorozatban 11. hazai meccsét nyerte meg a Colts ellen és átvette a vezetést a csoport élén.

BALTIMORE RAVENS–PITTSBURGH STEELERS

Aaron Rodgers talán eddigi legjobb pittsburghi teljesítményét nyújtva a Steelers nyert a csoportrivális Baltimore otthonában és élre állt a csoportban. A Steelers a második negyedben 17–3-ra elhúzott, de a Ravens nem szakadt le, sőt... 27–22-es vendég vezetésnél egy 70 yardos támadássorozat végén Isaiah Likely 13 yardos elkapásával úgy tűnt touchdownt szerez a Ravens és átveszi a vezetést. Hosszas videózás után, azonban a hatpontost érvénytelenítették, és sikertelen negyedik kísérlettel ért véget a támadósorozat és a mérkőzés is. Rodgersnek egész novemberben nem volt 31 yardnál hosszabb passza, most négyet is bemutatott, végül 284 yardot és egy touchdownt passzolt, továbbá 2022 óta először futott is egyet. Kedvenc célpontja ezúttal is DK Metcalf volt, aki hét elkapásból 148 yardot termelt. A vendégek touchdownjait Jaylen Warren és Kenneth Gainwell jegyezték. A Ravensben Lamar Jackson 219 yardot passzolt 1-1 TD és INT kíséretében, míg volt egy futott hatpontosa is. Zay Flowers nyolc elkapásból 124 yardot szerzett, míg Derrick Henry 94 futott yarddal zárt.

BUFFALO BILLS–CINCINNATI BENGALS

21 pontos negyedik negyeddel nyert a Bills ezzel porrá zúzva a Bengals rájátszásálmait. A Cincinnati remek játékkal 28–18-ra vezetett a záró játékrész elején, ekkor viszont előbb egy gyors TD-vel zárkózott a Buffalo, majd Joe Burrow egymás után két interceptiont is dobott. Az elsőt 67 yardon át a célterületig vitte vissza Christian Benford. A második után pedig Jackson Hawes szerzett elkapott touchdownt, így 39–28-ra már a hazaiak vezették. A Bengals még egy touchdownnal válaszolt, de a Bills már leégette a maradék bő két percet és megnyerte a havas mérkőzést. Josh Allen 251 yardot és három TD-t passzolt, továbbá 78 yardot és egy hatpontost futva is elért. Legtöbb elkapást Dawson Knox (hat elkapás, 93 yard) mutatta be, míg a TD-ket Dalton Kincaid, Khalil Shakir és Jackson Hawes szerezte. Joe Burrow 284 yardig és négy touchdownig jutott, de kétszer is eladta a labdát. Tee Higgins 92 yarddal és két touchdownnal zárt, Mike Gesicki pedig 86 yardig és egy TD-ig jutott, míg Chase Brown elkapás után és futva is elért egy hatpontost.

TAMPA BAY BUCCANEERS–NEW ORLEANS SAINTS

Váratlan vereségbe szaladt bele a Buccaneers. Az újonc Tyler Shough két touchdownt is futott a Tampa Bay ellen, amely támadósora Baker Mayfield vezérletével végig szenvedett a viharos mérkőzésen. Shough a passzjátékban ezúttal is gyenge volt, 144 yardot és egy interceptiont dobott, de a földön ő is és Devin Neal (70 yard, TD) is veszélyes volt. Mayfield 30 passzkísérletéből 14 volt pontos 1-1 TD és eladott labda kíséretében. Bucky Irving 55 yardot futott, míg Chris Godwin 55 elkapott yarddal zárt. A NFC déli divízióját sorozatban négyszer megnyerő Buccaneers így már a Carolinával azonos mérleggel áll a csoport élén, a két csapat még kétszer mérkőzik meg egymással.

ATLANTA FALCONS–SEATTLE SEAHAWKS

A második félidőben ellenállhatatlan teljesítményt nyújtva hozta a kötelezőt a Seahawks. Az első félidőben mindkét oldalt sok volt a hiba, így csak 2-2 mezőnygólig jutottak a csapatok. A szünet után viszont a Seattle kihasználta az atlantai hibákat. Rögtön Rashid Shaheed 100 yardos kickoff return touchdownjával kezdett a Seahakws. Ezt követően a Seattle remek védelme két interceptiont és egy fumble-t is kiharcolt, a labdaszerzéseket pedig három TD-vel és egy mezőnygóllal használta ki a Seattle támadósora. Sam Darnold 239 yardot, 3 touchdownt és egy interceptiont dobott, Jaxon Smith-Njigba hét elkapásból 92 yardot és két touchdownt ért el, továbbá Cooper kuppnak is volt egy elkapott hatpontosa. A Seahawks tíz győzelemmel az NFC élére ugrott, míg a Falcons esetén biztossá vált, hogy lemarad a rájátszásról. Ez volt sorozatban a nyolcadik atlantai vereség, ami a franchise történetének legrosszabb sorozata.

CLEVELAND BROWNS–TENNESSEE TITANS

Hatvanpontos, változatos, a végletekig izgalmas mérkőzésen szerezte meg idénybeli második győzelmét a Titans. Az első negyedben a vendégek, a másodikban a Browns szerzett két touchdownt. Ezt követően viszont sorozatban 17 pontot tett fel a Titans, így hiába a két gyors hazai TD a meccs végén, ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A Titansben Cam Ward 50 százalékos pontossággal 117 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott, míg Tony Pollard 161 yardot és két hatpontost futott. A hazaiaknál Shedeur Sanders 364 yardot, három TD-t dobott, és egyet futott, míg egyszer eladta a labdát. Jerry Jeudy 76 yardot, Harold Fannin pedig 114 elkapott yardot szerzett az 1-1 touchdown mellé.

MINNESOTA VIKINGS–WASHINGTON COMMANDERS

A hétmeccses vereségsorozattal érkező Commanders a legutóbbi hét meccséből csak egyet megnyerő Vikingshez látogatott. A Minnesotában JJ McCarthy az előző hetekkel ellentétben remekül játszott, 163 yardot és három touchdownt passzolt, míg a hazai védelem két interceptiont is szerzett, egyszer Marcus Mariotától, egyszer Jayden Danielstől. A Washington pont nélkül zárt, ehhez legközelebb az első, nyolcperces drive során volt esélye, akkor a célterületről két yardra sikertelen negyedik kísérlet miatt kellett a támadóknak lemenni a pályáról. A hazaiaknál Jordan Mason is futott egy hatpontost, míg Josh Oliver mindkét elkapása TD-t ért, egyszer pedig TJ Hockensont találta meg a célterületen belül McCarthy.

NEW YORK JETS–MIAMI DOLPHINS

Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Miami. A Dolphins alaposan bekezdett, az első negyedben három touchdownt is elért, ez az előny pedig el is döntötte a mérkőzést. Tua Tagovailoa kezdőként immár 7–0-ra áll a New York Jets ellen. A Dolphins irányítója 127 yardot és egy touchdownt passzolt, amelyet Jaylen Waddle kapott el (öt elkapás, 50 yard). A Dolphins a földön 239 yardot tett meg, legtöbbet Jaylen Wright futott (107 yard, 1 TD), de De'Von Achane (93 yard) és Ollie Gordon is egyszer benyargalt a célterületre. A hazaiaknál Tyrod Taylor sérülése után debütált az NFL-ben Brady Cook, aki 163 yardot és két interceptiont dobott, továbbá hatszor sackelték. A vendégek egyetlen TD-jét Isaiah Williams szerezte egy 78 yardos punt return után.

NFL

ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Seattle Seahawks 9–37 (3–3, 3–3, 0–17, 3–14)

Cleveland Browns–Tennessee Titans 29–31 (3–14, 14–0, 0–7, 12–10)

Minnesota Vikings–Washington Commanders 31–0 (7–0, 7–0, 10–0, 7–0)

New York Jets–Miami Dolphins 10–34 (7–21, 0–3, 0–0, 3–10)

Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints 20–24 (7–7, 3–0, 7–10, 3–7)

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 36–19 (14–7, 14–3, 0–3, 0–6)

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 22–27 (3–7, 6–10, 7–10, 6–0)

Buffalo Bills–Cincinnati Bengals 39–34 (3–7, 8–14, 7–0, 21–13)

KÉSŐBB

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

Detroit Lions–Dallas Cowboys 44–30 (10–3, 10–6, 7–10, 17–11)

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers