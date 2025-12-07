Egy jó lövésre voltunk a döntetlentől a vb-favorit Dánia ellen

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13)

Rotterdam, 2840 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi, KLUJBER 6 (2), SIMON P. 8 (1), Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Faragó Lea, ALBEK 4, Bordás R., Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács Anett, Hársfalvi. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

DÁNIA: A. Kristensen – Aagot 6 (4), Möller 1, Haugsted, Anne M. Hansen 2 (1), K. Jörgensen 1, Friis 2. Csere: MILLING (kapus), BARDRUM-LARSEN 4, ELVER 3, SCAGLIONE 3, Halilcevic 3, Östergaard Jensen 3, Thestrup. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 5–6. 15. p.: 8–6. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 34. p.: 18–15. 42. p.: 23–18. 47. p.: 24–22. 50. p.: 26–24. 56. p.: 26–28

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 8/5

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Büszkék lehetünk a lányokra, összességében jól megoldották a mérkőzést. A végén egy kicsit hiányzott a bátorság és a rutin, ötgólos vezetésünk után statikussá vált a játékunk, mintha többször figyeltünk volna az eredményjelzőre, ennek pedig egy ilyen hajrá lett a vége. Tanulni kell ebből a mérkőzésből, de azt is megmutattuk, hogy nagyon erős válogatottak ellen is tudunk nagyon jó teljesítményt nyújtani.

A negyeddöntős ellenfelünkre most még nem derülhetett fény, de olyan szempontból egyáltalán nem volt mindegy a vasárnapi, Dániával vívott vb-mérkőzés végkimenetele, hogy szerdáig milyen hangulatban telik majd az idő női válogatottunknak Rotterdamban.

Két nappal korábban a japánok nagyon megnehezítették nemzeti csapatunk dolgát, de a hajrában sikerült hat gólt ledolgozni és 26–26-os döntetlenre menteni a meccset. A mieink csalódottsága érezhető volt, pedig az egy ponttal is biztosították a helyüket a legjobb nyolc között – ott, ahol legutóbb 2013-ban jártunk. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak az öltözőben vigasztalnia kellett a letört játékosokat, akik óriásit harcoltak az utolsó percekben.

(Fotó: Árvai Károly)

Tóvizi Petra lapunknak kiemelte, hogy szerinte ebben inkább az ázsiaiak unortodox stílusával való küzdelem okozta fáradtság volt benne. Vasárnap a három norvégiai felkészülési találkozóval együtt az elmúlt 18 napban már a 9. mérkőzésre készült társaival, ráadásul a vb-trófea egyik fő várományosát kellett kellemetlen helyzetbe hozni.

A szomszéd csarnokban lévő pályakerékpáros verseny ismét jobban lekötötte a helyieket, mind az 1. középdöntős csoport zárása. Mondjuk, holland érdekeltség csak a velodrome-ban volt a hét utolsó napján, a kézi-vb-n nem, de a magyar szurkolótábor ismét fantasztikus volt. A válogatott meccskeretéből a kapus Janurik Kinga és az irányító Vámos Petra maradt ki – utóbbi betegsége jó lehetőséget kínált a 21 éves Simon Petrának a kibontakozásra.

A fiatal irányító élt is a helyzettel, a meccs első negyedében csak jó megoldása volt, így hiába játszott látványosan a túloldalon Helena Elver is, az elejétől fogva versenyben voltunk. Ahogyan a 18. percben még 50 százalékon álló Szemerey Zsófi is szépen takarta be a szélsőket, emellett ziccereket is fogott. A Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpárosnak 8–6-os magyar vezetésnél időt kellett kérnie.

(Fotó: Árvai Károly)

A védekezésünk feszes volt, a beállójukat ekkor még csak kétszer tudták megjátszani. Andrea Aagot Hansen kétszer is átejtette Szemerey Zsófit hétméteresből, 9–9-nél Golovin szólt néhány szót játékosaihoz, a frissen pályára érkező Albek Anna alulról lőtte ki látványosan a felső sarkot. A cseréink közül Bordás Réka nem tudta megtartani Anne Mette Hansent, így emberhátrányba kerültünk. Simont ez sem zavarta, talpról dobott szép gólt.

Az első félidő hajrájában Faragó Leát is kiállították, de nem sokkal később az ismét jól beszálló Albek harcolt ki hasonló ítéletet, Anne Mette Hansen nyúlt bele az arcába. Óriási tűzzel és szenvedéllyel, igazi csapatként játszottunk, a második sorunk sem vallott szégyent, Szmolek Apollónia is jól szállt be. Albek mellett neki is bőven volt szerepe abban, hogy a szünetben 15–13-ra vezettünk.