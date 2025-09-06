Szoboszlai Dominik: Meg kell védenem Salát, szándékosan nem ártana senkinek

A mérkőzés első gólját Varga Barnabás szerezte.

„Ez volt a terv, hogy így menjünk bele a meccsbe. Az első félidőben jobbak voltunk, a kétgólos előny is megérdemelt volt. A második félidőben ugyanezt kellett volna folytatni, de jött gyorsan kapott gól, ami szerintem szabálytalan volt. Ám a bíró megadta, ezzel nem tudunk mit csinálni. Feleslegesnek éreztem a pirosat, pillanatnyi rossz reakció volt. Butaság volt, ő is tudta, de ez benne van a fociban.”

Varga hozzátette, hogy egy piros lap mindig fordulópont, de amikor ilyen érzelmek vannak a pályán, akkor gyorsan jöhet bárkinek egy ilyen ingere.

„Jól kezdett a csapat, a kellemetlen része, hogy egyenlítettek, amikor így végigküzdöttük a meccset. De legalább egy pontot elviszünk.”

Dibusz Dénes is nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Szerencsére kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést, kihasználtuk az első helyzeteket. Az elmúlt meccseken ezzel akadt problémánk, hogy nem mi szereztük meg a vezetést. Most gyakorlatilag az első két lehetőségből betaláltunk, tudtunk egy olyan játékot játszani, ami jobban fekszik nekünk. Mindenki fegyelmezetten tette a dolgát, nem nagyon volt a hazaiaknak lehetőségük az első félidőben.

A kapus elmondta, hogy a második félidőt nem kezdtük jól, a kiállítás után a kapu elé szorultunk, így nem is sikerült megtartani az előnyt.

„Nagy volt a nyomás, látszott is, bár egyszer-egyszer mi is kijöttünk. Az utolsó negyedóra tényleg arról szólt, hogy minél több embert feltoljanak az írek, minél több pontrúgást harcoljanak ki. Az utolsó húsz percben hősiesen védekeztünk, de a végén kihasználtak egy beadott labdát. Most úgy érezzük, ez óriási kihagyott lehetőség volt.

Szoboszlai Dominik szót ejtett a kiállításról.

„Büszke vagyok a csapatra, hogy így kezdtünk, mert megbeszéltük, hogy fontos. Nagyon jól küzdöttünk sokáig egy játékossal kevesebben. Az első félidő álomkezdés volt, ha ezt tartjuk, akkor az egész meccs az lett volna. De lesznek olyan meccsek, amikor ez az egy pont aranyat fog érni. Nem láttam a piros lapos szituációt, nem szeretnék belemenni, bár hallottam véleményeket. Remélem, mindenki megtanulta, hogy így nem lehet reagálni, de Salát meg kell védenem, mert szándékosan nem ártana senkinek. Ha ez piros volt, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az első góljukat is.”

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai (15.)

Kiállítva: Sallai (52.)