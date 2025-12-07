Szegeden felavatták Gönczy Lajos olimpikon emléktábláját

Az ünnepségen köszöntőt mondott Zsódi Viktor tartományfőnök atya is, aki Gönczy Lajos életútján keresztül a piarista nevelés és a sport összetartozására mutatott rá.

Nedelkovics Aliz, a gimnázium főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében a sport közösségteremtő és személyiségformáló erejét emelte ki, Gönczy Lajos példáját a mai diákok valóságához kapcsolva.

Az ünnepséghez lélekben kapcsolódott a Kalifornia államban (USA) élő Magay Dániel olimpiai bajnok, az iskola egykori diákja is, aki szívélyes üzenetben köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepség imával és közös megemlékezéssel zárult.