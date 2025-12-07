Szegeden felavatták Gönczy Lajos olimpikon emléktábláját
Az ünnepségen beszédet mondott többek között Märcz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázó, a Sportintézet nagykövete, aki felidézte Gönczy Lajos sportpályafutásának kezdeteit.
Murányi Gábor, a megemlékezés szervezésében együttműködő Meritum Egyesület képviselője felidézte, hogy Gönczy Lajos 1881. február 24-én született Szegeden, a szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten jogot tanult. Aktív sportpályafutása befejezése után 1910-ben tért vissza szülővárosába, ahol ügyvédként dolgozott. Az első világháború kitörésekor katonai szolgálatra hívták be; a szegedi 46. gyalogezred főhadnagyaként az olasz fronton esett el. Hősi halálának helye az olaszországi Doberdón, San Martino del Carso falu mellett, a Buca Carsica dolinában található, amelyről az egyesület által állított információs tábla is megemlékezik. Gönczy Lajost a Visintini hadosztálytemetőben helyezték végső nyugalomra.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Zsódi Viktor tartományfőnök atya is, aki Gönczy Lajos életútján keresztül a piarista nevelés és a sport összetartozására mutatott rá.
Nedelkovics Aliz, a gimnázium főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében a sport közösségteremtő és személyiségformáló erejét emelte ki, Gönczy Lajos példáját a mai diákok valóságához kapcsolva.
Az ünnepséghez lélekben kapcsolódott a Kalifornia államban (USA) élő Magay Dániel olimpiai bajnok, az iskola egykori diákja is, aki szívélyes üzenetben köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepség imával és közös megemlékezéssel zárult.