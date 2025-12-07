Nemzeti Sportrádió

Szegeden felavatták Gönczy Lajos olimpikon emléktábláját

2025.12.07. 21:27
Péntek délután a szegedi piarista iskolában avatták fel az emléktáblát
December 5-én délután ünnepség keretében emlékeztek meg a Dugonics András Piarista Gimnázium aulájában Gönczy Lajosról, a szegedi piarista gimnázium egykori diákjáról, olimpiai bronzérmes atlétáról halálának 110. évfordulóján. Az eseményen részt vettek az iskola diákjai, tanárai, öregdiákok – köztük Kiss Ágnes olimpikon, piarista öregdiák –, valamint a sportélet és a helyi közösség képviselői – tájékoztatott Márkus Roland, a Piarista Tartományfőnökség kommunikációs koordinátora.

Az ünnepségen beszédet mondott többek között Märcz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázó, a Sportintézet nagykövete, aki felidézte Gönczy Lajos sportpályafutásának kezdeteit. 

Murányi Gábor, a megemlékezés szervezésében együttműködő Meritum Egyesület képviselője felidézte, hogy Gönczy Lajos 1881. február 24-én született Szegeden, a szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten jogot tanult. Aktív sportpályafutása befejezése után 1910-ben tért vissza szülővárosába, ahol ügyvédként dolgozott. Az első világháború kitörésekor katonai szolgálatra hívták be; a szegedi 46. gyalogezred főhadnagyaként az olasz fronton esett el. Hősi halálának helye az olaszországi Doberdón, San Martino del Carso falu mellett, a Buca Carsica dolinában található, amelyről az egyesület által állított információs tábla is megemlékezik. Gönczy Lajost a Visintini hadosztálytemetőben helyezték végső nyugalomra.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Zsódi Viktor tartományfőnök atya is, aki Gönczy Lajos életútján keresztül a piarista nevelés és a sport összetartozására mutatott rá.

Nedelkovics Aliz, a gimnázium főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében a sport közösségteremtő és személyiségformáló erejét emelte ki, Gönczy Lajos példáját a mai diákok valóságához kapcsolva.

Az ünnepséghez lélekben kapcsolódott a Kalifornia államban (USA) élő Magay Dániel olimpiai bajnok, az iskola egykori diákja is, aki szívélyes üzenetben köszöntötte a jelenlévőket. Az ünnepség imával és közös megemlékezéssel zárult.

 

