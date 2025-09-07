Három 7-es, egy 4-es – Nemzeti Sport-osztályzatok a dublini vb-selejtező után

DIBUSZ Dénes 6

El sem vetődött még, amikor már két góllal vezettünk, sokáig semmiféle dolga nem akadt, ez a csapat együttes védekezését dicsérte. A sípszó pillanatában vetődött ki először, vagyis gól nem lett volna, de jó ütemben ugrott előre és tisztázott. A szünet előtt kellett védenie egyet, jól helyezkedett, gyorsan vetődött, az első ír gól előtt nem jó helyre ütötte ki a labdát, a 72. percben nagyot védett.

Loic NEGO 6

Főleg a védekezésre összpontosított, arra figyelt, hogy senki ne kerüljön mögé. Egyszerűen, tiszta eszközökkel futballozott, a korábbinál talán kevesebbet ment fel a szélen, de vélhetően ez most nem volt feladata, hiszen Bolla Bendegúz ott volt előtte. Megbízhatóan teljesített.

Willi ORBÁN 7

Ezúttal is magas szinten irányított, a földön és a levegőben is megnyerte minden párharcát, nem lehetett átjátszani, szép szerelése után sárga lapot érően buktatták. A szünet előtt elszámolta magát egy felívelésnél, abból ír lövés lett, de az esetek többségében jól helyezkedett, remekül védekezett.

SZALAI Attila 6

Sokat volt játékban, de két év játékkihagyás után érthetően minimális kockázatot sem akart vállalni, a biztos megoldásokat kereste. Ha megtámadták, sokszor hazaadta a labdát, vagy messzire előre rúgta, azt nem kockáztatta, hogy labdát veszítsen. Ismét erőteljesnek láttuk, veszélyhelyzetben sárga lapot érően állította meg az őt kicselezőt.

KERKEZ Milos 6

Aktívan kezdett, a 13. percben parádésan adta Varga Barnabás fejére a labdát, ezeket a beadásokat várjuk tőle! Megesett, hogy fejjel megverték, de jól helyezkedett, fókuszált volt, és sokszor megnyugtatta, lassította a játékot, ha úgy érezte, meg kell tartanunk a megszerzett labdát.

SZOBOSZLAI Dominik 6

Lényegesen hátrébb kezdett, mint vártuk volna, mélységből szervezte a mieink játékát, a Sallai Roland fejére varázsolt szöglete mestermunka volt. A 30. percben könnyelműségét csak sárga lap árán tudta korrigálni, az még fájhat a jövőben.

Callum STYLES 7

Főszerepet vállalt a gyors magyar gólban: két írrel harcolt meg a labdáért, és jó helyre pattant róla a labda, kiverekedte a helyzetet! A 23. percben jó helyzetből rosszul lőtt, a 35. percben szenzációs ütemben mentett, ott bajba kerülhettünk volna. A párharcait megnyerte, rengeteget futott, mindenhol felbukkant a mezőnyben.

BOLLA Bendegúz 6

Sokat futva kezdett, a 23. percben okosan tálalt Callum Styles elé, jó helyre mozgott, észrevette, mi a legjobb megoldás, abból gólpassz lehetett volna. Ahogy a szünet előtt Sallai Roland felé adott átadása is, centiken múlt, hogy akkor nem született meg a harmadik gólunk, a szünet után kétszer is jó, egyszer kiszorított helyzetből lőhetett.

TÓTH Alex 6

Kimondottan jól kezdett, sokat mozgott, labdabiztos volt, fiatal kora ellenére, akár a Ferencvárosban, ezúttal is éretten, higgadtan, az izgalom legkisebb jele nélkül futballozott. Ha kellett, hosszabb passzokat is elvállalt, a futómennyisége sokat számított a védekezésben. A piros lap miatt kellett lemennie.

SALLAI Roland 4

Micsoda fejessel küldte az ír kapuba a labdát! Addig is sokat mozgott a bal oldalon, bátran cselezett, érezhetően van önbizalma, de hogy ilyen remekül fejel, ez nagyon kellemes meglepetés. Remekül ugrott fel, és okosan, tudatosan a hosszúba bólintotta a labdát. Butaságot csinált, dühből törlesztett, amiért piros lapot kapott. A mezőny legjobbja volt, majd csaknem mindent tönkretett.

VARGA Barnabás 7

Gyorsan reagált az első, elé pattanó labdára, és bár meglökték, ballal így is pontosan lőtt a léc alá, remek csatárvillanás volt. A 13. percben gólt fejelhetett volna, ilyen helyzetből szinte mindig gólt szerez. Sokat dolgozott, létszámhátrányban sokat kellett védekeznie, többet volt a magyar, mint az ír kapu előtt. Sokat harcolt, nem keveset vitatkozott a játékvezetővel.

A CSERÉK KÖZÜL

ÖTVÖS Bence (6) nehéz lélektani helyzetben debütált, egy ideig kereste a helyét, igyekezett tartani, pontosan megjátszani a labdát, MOCSI Attila (–) egy jó fejessel kezdett, jó szereléssel folytatta, TÓTH Barna (–) újoncként harcosan küzdött, NAGY Zsolt (–) akaratosan futballozott.