Három 7-es, egy 4-es – Nemzeti Sport-osztályzatok a dublini vb-selejtező után

2025.09.07. 07:26
Willi Orbán (jobbra) egyike a három magyar játékosnak, aki 7-est kapott lapunktól (Fotó: Kovács Péter)
vb-selejtező osztályzatok magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Mint beszámoltunk róla, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországgal szombat este Dublinban. A Nemzeti Sport a következőképp értékelte a vb-selejtezőn pályára lépő magyar labdarúgók játékát:

DIBUSZ Dénes 6

El sem vetődött még, amikor már két góllal vezettünk, sokáig semmiféle dolga nem akadt, ez a csapat együttes védekezését dicsérte. A sípszó pillanatában vetődött ki először, vagyis gól nem lett volna, de jó ütemben ugrott előre és tisztázott. A szünet előtt kellett védenie egyet, jól helyezkedett, gyorsan vetődött, az első ír gól előtt nem jó helyre ütötte ki a labdát, a 72. percben nagyot védett.

Loic NEGO 6

Főleg a védekezésre összpontosított, arra figyelt, hogy senki ne kerüljön mögé. Egyszerűen, tiszta eszközökkel futballozott, a korábbinál talán kevesebbet ment fel a szélen, de vélhetően ez most nem volt feladata, hiszen Bolla Bendegúz ott volt előtte. Megbízhatóan teljesített.

Willi ORBÁN 7

Ezúttal is magas szinten irányított, a földön és a levegőben is megnyerte minden párharcát, nem lehetett átjátszani, szép szerelése után sárga lapot érően buktatták. A szünet előtt elszámolta magát egy felívelésnél, abból ír lövés lett, de az esetek többségében jól helyezkedett, remekül védekezett.

SZALAI Attila 6

Sokat volt játékban, de két év játékkihagyás után érthetően minimális kockázatot sem akart vállalni, a biztos megoldásokat kereste. Ha megtámadták, sokszor hazaadta a labdát, vagy messzire előre rúgta, azt nem kockáztatta, hogy labdát veszítsen. Ismét erőteljesnek láttuk, veszélyhelyzetben sárga lapot érően állította meg az őt kicselezőt.

KERKEZ Milos 6

Aktívan kezdett, a 13. percben parádésan adta Varga Barnabás fejére a labdát, ezeket a beadásokat várjuk tőle! Megesett, hogy fejjel megverték, de jól helyezkedett, fókuszált volt, és sokszor megnyugtatta, lassította a játékot, ha úgy érezte, meg kell tartanunk a megszerzett labdát.

SZOBOSZLAI Dominik 6

Lényegesen hátrébb kezdett, mint vártuk volna, mélységből szervezte a mieink játékát, a Sallai Roland fejére varázsolt szöglete mestermunka volt. A 30. percben könnyelműségét csak sárga lap árán tudta korrigálni, az még fájhat a jövőben.

Callum STYLES 7

Főszerepet vállalt a gyors magyar gólban: két írrel harcolt meg a labdáért, és jó helyre pattant róla a labda, kiverekedte a helyzetet! A 23. percben jó helyzetből rosszul lőtt, a 35. percben szenzációs ütemben mentett, ott bajba kerülhettünk volna. A párharcait megnyerte, rengeteget futott, mindenhol felbukkant a mezőnyben.

BOLLA Bendegúz 6

Sokat futva kezdett, a 23. percben okosan tálalt Callum Styles elé, jó helyre mozgott, észrevette, mi a legjobb megoldás, abból gólpassz lehetett volna. Ahogy a szünet előtt Sallai Roland felé adott átadása is, centiken múlt, hogy akkor nem született meg a harmadik gólunk, a szünet után kétszer is jó, egyszer kiszorított helyzetből lőhetett.

TÓTH Alex 6

Kimondottan jól kezdett, sokat mozgott, labdabiztos volt, fiatal kora ellenére, akár a Ferencvárosban, ezúttal is éretten, higgadtan, az izgalom legkisebb jele nélkül futballozott. Ha kellett, hosszabb passzokat is elvállalt, a futómennyisége sokat számított a védekezésben. A piros lap miatt kellett lemennie.

SALLAI Roland 4

Micsoda fejessel küldte az ír kapuba a labdát! Addig is sokat mozgott a bal oldalon, bátran cselezett, érezhetően van önbizalma, de hogy ilyen remekül fejel, ez nagyon kellemes meglepetés. Remekül ugrott fel, és okosan, tudatosan a hosszúba bólintotta a labdát. Butaságot csinált, dühből törlesztett, amiért piros lapot kapott. A mezőny legjobbja volt, majd csaknem mindent tönkretett.

VARGA Barnabás 7

Gyorsan reagált az első, elé pattanó labdára, és bár meglökték, ballal így is pontosan lőtt a léc alá, remek csatárvillanás volt. A 13. percben gólt fejelhetett volna, ilyen helyzetből szinte mindig gólt szerez. Sokat dolgozott, létszámhátrányban sokat kellett védekeznie, többet volt a magyar, mint az ír kapu előtt. Sokat harcolt, nem keveset vitatkozott a játékvezetővel.

A CSERÉK KÖZÜL

ÖTVÖS Bence (6) nehéz lélektani helyzetben debütált, egy ideig kereste a helyét, igyekezett tartani, pontosan megjátszani a labdát, MOCSI Attila (–) egy jó fejessel kezdett, jó szereléssel folytatta, TÓTH Barna (–) újoncként harcosan küzdött, NAGY Zsolt (–) akaratosan futballozott.

Kapcsolódó tartalom

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen Írországban

A második félidőben jelentős bírói segítséggel egyenlítettek az írek.

Marco Rossi: A játékvezető úgy döntött, futballmeccs helyett birkózómérkőzést vezet

A szövetségi kapitány Sallai Rolandnak csak sárga lapot adott volna, és szerinte így is, úgy is az utolsó meccs, az írek elleni hazai találkozó dönt majd a csoportban.

Heimir Hallgrímsson: Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre

Az írek izlandi szövetségi kapitánya szerint csalódást keltő, hogy nem tudták otthon tartani a három pontot.

Szoboszlai Dominik: Meg kell védenem Salát, szándékosan nem ártana senkinek

Dibusz Dénes most úgy érzi, ez egy kihagyott lehetőség volt.

 

 

