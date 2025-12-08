Nemzeti Sportrádió

Selby nyerte meg a világbajnokok csatáját és az Egyesült Királyság sznúkerbajnokságát

R. P.R. P.
2025.12.08. 01:15
A feleség, Vikki, a lány, Sofia és a győztes Mark Selby (Fotó: Getty Images)
Mark Selby győzelmével ért véget a sznúker Egyesült Királyság bajnoksága, a sportág egyik legrangosabb tornája. A négyszeres világbajnok angol a honfitársát, Judd Trumpot győzte le a döntőben.

 

Mark Selby és Judd Trump döntője nagyon magas színvonalú volt, a 18 frém során összesen 17-szer löktek ötben fölötti bréket. A negyedikben kettő is volt ilyenből: Trump 68-as pontsorozatára Selby 70-essel válaszolt, és nyerte meg azt a játékot.

Ami a teljes meccset illeti, Selby 5:0-ra és 7:2-re is vezetett, majd Trump beleerősített, és szorossá tette a párharcot, ám már nem sikerült utolérnie riválisát. A döntőt 10:8-ra Selby nyerte meg, akinek ez volt a 25. pontszerzőtorna-győzelme, amivel a vonatkozó örökranglistán a nyolcadik helyen áll a 26 sikert számláló ausztrál Neil Robertson mögött. A Triple Crown-tornák (világbajnokság, Egyesült Királyság bajnoksága, Masters) összevetésében Selbynek ez volt a tizedik elsősége (4 vb, 3, UK, 3 Masters).

A 42 éves Selby 250 ezer fontot (112 millió forint) kapott a győzelméért.

SZNÚKER
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG BAJNOKSÁGA, YORK
Döntő
Mark Selby (angol)–Judd Trump (angol) 10:8

 

