Selby nyerte meg a világbajnokok csatáját és az Egyesült Királyság sznúkerbajnokságát

Mark Selby és Judd Trump döntője nagyon magas színvonalú volt, a 18 frém során összesen 17-szer löktek ötben fölötti bréket. A negyedikben kettő is volt ilyenből: Trump 68-as pontsorozatára Selby 70-essel válaszolt, és nyerte meg azt a játékot.

Ami a teljes meccset illeti, Selby 5:0-ra és 7:2-re is vezetett, majd Trump beleerősített, és szorossá tette a párharcot, ám már nem sikerült utolérnie riválisát. A döntőt 10:8-ra Selby nyerte meg, akinek ez volt a 25. pontszerzőtorna-győzelme, amivel a vonatkozó örökranglistán a nyolcadik helyen áll a 26 sikert számláló ausztrál Neil Robertson mögött. A Triple Crown-tornák (világbajnokság, Egyesült Királyság bajnoksága, Masters) összevetésében Selbynek ez volt a tizedik elsősége (4 vb, 3, UK, 3 Masters).

A 42 éves Selby 250 ezer fontot (112 millió forint) kapott a győzelméért.

SZNÚKER

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG BAJNOKSÁGA, YORK

Döntő

Mark Selby (angol)–Judd Trump (angol) 10:8