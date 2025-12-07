Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a ZTE, az Újpest folytatta mélyrepülését

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ZTE FC 0–2 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3057 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Joao Victor (58.), Krajcsovics (90+3.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Ötből négy – imponáló mérleggel érkezett a Zalaegerszeg Újpestre, hiszen az előző öt fordulóban négyszer is győzni tudott, többek között a Groupama Arénában a Ferencváros, majd Győrben az ETO ellen, csak a Loki elleni vereség miatt nem tökéletes az utóbbi időszak. Jó formában érkezett tehát a vendégcsapat a fővárosba, ahol az Újpest várta a kék-fehéreket, amely ugyancsak legyőzte, ráadásul idegenben a Paksot, már Bodor Boldizsár megbízott edző vezetésével, igaz, az előző körben Kisvárdán Aljosa Matko kihagyott tizenegyese után 3–0-s vereséget szenvedett. Talán ennek fényében nem volt meglepő, hogy a mérkőzés első szakaszában az Újpest nem tudta ráerőltetni akaratát a vendégcsapatra, az egerszegiek a mezőnyben sokat passzolgatva tartották a labdát, és a szélen is a hazai védelem mögé kerültek többször is – ám két kimondottan alacsony csatárral kezdték a mérkőzést, így hiába voltak az időnként kimondottan ötletes akciók, a beadásokkal nem tudott veszélyes lenni a vendégcsapat. A hazaiaknál ezúttal is Banai Dávid állt a kapuban, visszakerült eltiltása után a védelembe a tapasztalt Fiola Attila, s a Bukarestbe távozó André Duarte helyén Kaczvinszki Dominik kapott szerepet a védelem közepén.

Passz előre, egyből átadás visszafelé, hogy a második hullámban érkező középpályás induljon meg a labdával a védelem felé – látni lehetett, hogy ez a ZTE elképzelése, és többször is tetszetősen passzolgattak a vendégjátékosok. Az már más kérdés, hogy a kapusokat nemigen foglalkoztatták, az első fél órában Gundel-Takács Bence lábbal és fejjel is beleért a labdába, de kézzel nem volt erre szükség. Az iramra és az elszántságra nem lehetett panasz, a játék nem volt szemet gyönyörködtető és mert a kapuk nem forogtak veszélyben, a nézők nem szórakoztak igazán jól.

A szünet után valamivel aktívabbnak tűnt a két csapat, de még mindig nem derült ki, mire gondolnak a zalaegerszegiek akkor, amikor felívelik a labdát a két kimondottan alacsony csatár felé, akiket legalább egy fejjel magasabb védők felügyeltek, ezzel együtt a ZTE futballja tűnt megtervezettebbnek, és amikor Szendrei Norbert a labdát a földön tartva indított gyors ellenakciót, egyből bajba sodorták az Újpestet: a sokadik kreatív összjáték végén Skribek Allen átadása után Joao Victor az üres kapuba továbbított. Szóval: minek ívelgetni?

Az újpesti szurkolókat persze érzékenyen érintette ez a találat, de nemcsak a gól miatt voltak kritikusak, hanem mert nem játszott jól a lila-fehér együttes, amely persze megpróbált gyorsítani a tempón, mezőnyfölénybe tudott kerülni, és a labda a mérkőzés utolsó szakaszában szinte végig az egerszegi térfélen pattogott. Ám úgy tűnt, ez nincs a vendégek ellenére, fegyelmezetten, szervezetten védekeztek, ha pedig labdát szereztek, a korábbinál sokkal nagyobb terület nyílt előttük gyors kontratámadások vezetésére.

Mindkét oldalon jöttek a cserék, a friss emberek, de nagy változás nem állt be a játék képében. Ment előre, próbálkozott az Újpest de a támadásokban a fantázia legkisebb jelét sem lehetett felfedezni és Krajcsovics Ábel a ráadásban bevitte a kegyelemdöfést a házigazdának. Ezzel tovább folytatódik az Újpest rossz sorozata (nem volt meglepő, hogy tüntettek a lila-fehér szurkolók), míg a ZTE nagyon magára talált és most már azt mondhatjuk: előző hat bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert – nem akármilyen szép sorozat ez!