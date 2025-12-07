Nemzeti Sportrádió

Kéziparádé után egygólos vereség; Szalah az Afrika-kupa után már nem tér vissza?

2025.12.07. 23:46
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Csodálatosan játszott női kéziválogatottunk Dánia ellen, csak a végét nem bírta. A Vámos Petrát és Janurik Kingát is nélkülöző csapat a 41. percben öt góllal vezetett, ám a hajrára már fogyott az erő – az utolsó támadás az ikszért a miénk volt, végül azonban maradt a csoportmásodik hely. Így is negyeddöntőzünk, de hogy ki ellen, az majd csak hétfőn este derül ki – címlapsztori két oldalon.

Robbie Kenae-nek ezúttal nem volt miért izgulnia. Az NB I címvédője, a Ferencváros egy félidőnyi csillogással simán megverte a Kisvárdát, miközben a Győr is (a Fradihoz hasonlóan a héten bepótolt meccsek után: újra) győzött a Kazincbarcika ellen. Az Újpest vesszőfutása pedig tovább tart, ezúttal a ZTE vitt el három pontot a Megyeri útról. Minden, amit a hazai futball vasárnapról tudni érdemes három oldalon..

Egyre nagyobb a káosz Liverpoolban, most Mohamed Szalah akadt ki a klubra. A magát mellőzöttnek érző egyiptomi sztár azt is meglebegtette, hogy a januári Afrika-kupa után már nem az Anfield Road felé veszi az irányt…

…és még: Lando Norris drámai záró nagydíj után F1-es világbajnok; Késely Ajna 1500-as bronza maradt az utolsó napra a rövid pályás úszó ob-n; tovább villognak vívóink a világkupaversenyeken.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a Mezey-válogatott 1985. végi mexikói túrájával; a 40 éve Európa legjobb kosárlabdázójának választott Németh Ágnessel; a montreali kvótát érő 1975-ös női kézilabdás vb-bronzzal; a 110 éve született bokszrajongó világsztárral, Frank Sinatrával.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

