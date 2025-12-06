A show megkezdődött – Borbola Bence jegyzete

Noha fél év még hátravan a világbajnokság nyitó meccséig, Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke máris amerikai stílusra váltott. A péntek esti sorsoláson a pódiumon állva odáig vitte a show-t, hogy a Kennedy Centerben helyet foglaló kétezer nézőt – köztük az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot – is bevonta a műsorba, ha a jobb kezét emelte magasba, az amerikaiak, ha a balt, a kanadaiak, ha mindkettőt, a helyszínen lévő mexikóiak emelték fel hangjukat. Kicsit olyan volt, mintha a Fővárosi Nagycirkuszban Peti bohóc szórakoztatná a publikumot…

A világ legnagyobb utazó cirkusza jövő nyáron mindenesetre Észak-Amerikába érkezik. Noha három ország rendezi a tornát, afelől ne legyen kétségünk, hogy Kanada és Mexikó csupán mellékszereplő lesz, az igazi show-t Amerika magának akarja. A sztárcsapatok oda koncentrálódnak, és terveik szerint a világbajnokság rakétaként hajtja majd előre a helyi labdarúgó-ökoszisztémát, ismerve üzleti érzéküket, ez legalább olyan fontos számukra.

És immár lehet ízlelgetni a csoportokat.

Az L-csoportban (eleve az, hogy van L-csoport…) az angolok és horvátok azonnal megkapták egymást amolyan Mikulás-ajándéknak, ezzel máris megelevenedett a 2018-as vb-elődöntő, a csoportba kerülő Panama és Ghána aligha örül ennek a duónak, de ezeken kívül is akadnak „finom” párosítások. Curacao a németekkel, Haiti a brazilokkal meccselhet biztosan, mi, magyarok pedig ha mindenáron szeretnénk feltépni a hegedő sebeinket, Írország helyébe képzelve magunkat, (pótselejtezős) kijutás esetén Mexikó, Dél-Korea és Dél-Afrika mellé kerülhettünk volna. A mexikóvárosi Azték Stadionban nem lett volna rossz közel 90 ezer ember előtt pályára lépni.

De félre az álmodozással, rögzítsük inkább a tényeket. Noha a jövő nyári rajt még odébb van, a torna máris több rekordot is magáénak tudhat: az első lesz, amelyet három országban rendeznek, amelyen 48 csapat vesz részt, és rekordhosszúságúra is nyúlik, a legutóbbi, katari 29 napos vb-t lepipálva ezúttal 39 napon át tart. Mexikóvárosban magashegyi levegővel, Texasban akár 40 Celsius-fokos hőséggel, Vancouverben pedig akár hűvös, esős időjárással. És 104 (!) mérkőzéssel.

Bár nekünk, magyaroknak a 104 hallatán most inkább a mentők hivatalos hívószáma ugrik be.