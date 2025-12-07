Golovin Vlagyimir: Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni
„Büszkék lehetünk arra, ahogy ezt a hatvan percet végigjátszottuk – mondta Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4Sportnak. – A vége hiányzott, ami a rutintalanságunknak tudható be. Amikor a dánok átvették a vezetést, akkor sem engedtük el őket. A végén azt a húsz másodpercet nem jól kezeltük, ezt tanulni kell még, azonban megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni.”
Egy jó lövésre voltunk a döntetlentől a vb-favorit Dánia ellen
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13)
Rotterdam, 2840 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
DÁNIA: A. Kristensen – Aagot 6 (4), Möller 1, Haugsted, Anne M. Hansen 2 (1), K. Jörgensen 1, Friis 2. Csere: MILLING (kapus), BARDRUM-LARSEN 4, ELVER 3, SCAGLIONE 3, Halilcevic 3, Östergaard Jensen 3, Thestrup. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi, KLUJBER 6 (2), SIMON P. 8 (1), Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Faragó Lea, ALBEK 4, Bordás R., Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács Anett, Hársfalvi. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 6–5. 15. p.: 6–8. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 34. p.: 15–18. 42. p.: 18–23. 47. p.: 22–24. 50. p.: 24–26. 56. p.: 28–26
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 8/5, ill. 3/3