Golovin Vlagyimir: Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni



„Büszkék lehetünk arra, ahogy ezt a hatvan percet végigjátszottuk – mondta Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4Sportnak. – A vége hiányzott, ami a rutintalanságunknak tudható be. Amikor a dánok átvették a vezetést, akkor sem engedtük el őket. A végén azt a húsz másodpercet nem jól kezeltük, ezt tanulni kell még, azonban megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jól kézilabdázni.”