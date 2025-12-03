Nemzeti Sportrádió

Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 19:41
null
Golovin Vlagyimir (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Golovin Vlagymir Magyarország női kézilabda kézilabda-vb női kézi-vb magyar kéziválogatott magyar női kézilabda-válogatott Románia
Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott 34–29-re legyőzte Romániát a világbajnokság középdöntőjének első fordulójában, Rotterdamban. A meccset követően Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékelt az M4 Sportnak.


„Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk. Az első félidőben minden működött eleinte, aztán az utolsó tíz perce sok dolog szétcsúszott, akkor ránk jött a román válogatott. Lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hibáztunk... A második félidő első tíz perce eldöntötte, mi lesz, összeállt a védekezés, jöttek a védések is, könnyű gólokat is lőttünk. Sikerül jól befejezni a meccset” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

„Fontos volt a védekezés, de nem azt a világot éljük, amikor huszonnégy gólokkal meccseket lehet nyerni. Kellettek a labdaszerzések és az, hogy meg tudtunk nyugodni. Háromszor támadtak az ikszért a románok, akkor azt ki tudtuk védekezni. Továbbra is az első lépcsőnél járunk, még sok van hátra, reméljük... ” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Magyarország–Románia 34–29 (18–16)

1. MAGYARORSZÁG3392–71+21 6   
2. Dánia2275–50+25 4   
3. Románia31291–100–9 2   
4. Japán31273–88–15 2   
5. Svájc31271–83–12 2   
6. Szenegál2241–51–10 0   
i. CSOPORT

 

Golovin Vlagymir Magyarország női kézilabda kézilabda-vb női kézi-vb magyar kéziválogatott magyar női kézilabda-válogatott Románia
Legfrissebb hírek

Tóvizi Petra: Szívünk-lelkünk benne volt a románok legyőzésében

Kézilabda
12 perce

Vámos Petra: Nagyot léptünk előre a céljaink felé

Kézilabda
55 perce

Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé

Kézilabda
3 órája

Női kézi-vb: Japán elkapta Svájcot a mieink középdöntős csoportjában

Kézilabda
4 órája

Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen

Kézilabda
8 órája

60 percig úgy kell harapnunk, mint Svájc ellen a szünet után

Kézilabda
14 órája

Lex Novák – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb egyéni
21 órája

Presztízspárharc – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
21 órája
Ezek is érdekelhetik