Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk



„Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk. Az első félidőben minden működött eleinte, aztán az utolsó tíz perce sok dolog szétcsúszott, akkor ránk jött a román válogatott. Lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hibáztunk... A második félidő első tíz perce eldöntötte, mi lesz, összeállt a védekezés, jöttek a védések is, könnyű gólokat is lőttünk. Sikerül jól befejezni a meccset” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

„Fontos volt a védekezés, de nem azt a világot éljük, amikor huszonnégy gólokkal meccseket lehet nyerni. Kellettek a labdaszerzések és az, hogy meg tudtunk nyugodni. Háromszor támadtak az ikszért a románok, akkor azt ki tudtuk védekezni. Továbbra is az első lépcsőnél járunk, még sok van hátra, reméljük... ” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Magyarország–Románia 34–29 (18–16)