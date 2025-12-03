Golovin Vlagyimir: Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk
„Olyan, mintha kétszer kellett volna ezt megnyernünk. Az első félidőben minden működött eleinte, aztán az utolsó tíz perce sok dolog szétcsúszott, akkor ránk jött a román válogatott. Lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hibáztunk... A második félidő első tíz perce eldöntötte, mi lesz, összeállt a védekezés, jöttek a védések is, könnyű gólokat is lőttünk. Sikerül jól befejezni a meccset” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.
„Fontos volt a védekezés, de nem azt a világot éljük, amikor huszonnégy gólokkal meccseket lehet nyerni. Kellettek a labdaszerzések és az, hogy meg tudtunk nyugodni. Háromszor támadtak az ikszért a románok, akkor azt ki tudtuk védekezni. Továbbra is az első lépcsőnél járunk, még sok van hátra, reméljük... ” – tette hozzá a szövetségi kapitány.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
Magyarország–Románia 34–29 (18–16)
|1. MAGYARORSZÁG
|3
|3
|–
|–
|92–71
|+21
|6
|2. Dánia
|2
|2
|–
|–
|75–50
|+25
|4
|3. Románia
|3
|1
|–
|2
|91–100
|–9
|2
|4. Japán
|3
|1
|–
|2
|73–88
|–15
|2
|5. Svájc
|3
|1
|–
|2
|71–83
|–12
|2
|6. Szenegál
|2
|–
|–
|2
|41–51
|–10
|0