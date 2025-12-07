Rövid pályás úszó Eb: Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson



Nehéz időszakot zárt le Késely Ajna – és remélhetőleg tényleg lezárta. Sérülés miatt a szingapúri világbajnokságot is kihagyta Kovács Ottó tanítványa, s bár ezt a döntést nehezen hozta meg, úgy tűnik, jókor lépett, hiszen ahelyett, hogy tovább „cipelte” volna a hátában jelentkező fájdalmat, a kezelések és a pihenés hatására az a múlt lett, s ezzel párhuzamosan már látszik az eredmény, a medencében már a régi Késely Ajna tempózik.

Mindezt nemcsak a lublini rövid pályás Európa-bajnokság záró napján, ezerötszázon megszerzett bronzérem mondatja velünk, sokkal inkább az a harcosság, az az alázat, az az akaraterő, amely mindig is jellemezte Ajnát, s amely Lengyelországban is látható volt.

Öt századdal hajrázta le görög ellenfelét a leghosszabb táv vasárnapi fináléjában – remek hajrájának is köszönhette a harmadik helyet. És ami fontosabb: ez a bronz erőt adhat neki – a szürke hétköznapokhoz, a felkészülés következő heteihez, hónapjaihoz.

„Nem gondoltam volna… – hitetlenkedett a bronz kapcsán Késely Ajna a döntő után. – Amikor nagyon elment az olasz és a német lány, volt egy pillanat, amikor nehézzé vált a lelkem, és lejátszódott bennem az elmúlt időszak. Úgy éreztem, már az is csoda, hogy egyáltalán itt lehetek, az utolsó ötvenen meg azt, legyen ez a hossz mindenkié, akik segítettek az elmúlt egy évben, azért is dübörgött a lábam, hogy meglegyen az érem.”

Késely Ajna öt századdal előzte meg vetélytársát, s lett bronzérmes, Szabó Szebasztián 50 gyorson ugyanennyivel maradt le a dobogóról: hiába úszott az egyes pályán, remek rajtjának is köszönhetően végig harcban volt az éremért.

„Jó volt a kezdés, ez azt is jelenti szerencsére, hogy újra van sebességem. Viszont ahhoz, hogy még jobb legyek, sokkal jobban kell figyelnem apróbb dolgokra. Így, hogy közel volt a dobogó, fáj egy kicsit… De örülök az úszásaimnak, mert számomra megmutatták, hogy azok a változások, amelyeket »megcsináltunk« a felkészülésben, azok működhetnek” – nyilatkozta Szabó Szebasztián.

Márton Richárd egyéni csúccsal (1:51.10) ötödik lett 200 pillangón („Elégedett vagyok, ez a svájci Noé Pontival, a lengyel és olasz srácokkal világszínvonalú döntő volt, hab lett volna a tortán, ha még egy érmet is sikerül elcsípnem.”), Szabó-Feltóthy Eszter pedig hatodik 400 vegyesen.

A délelőtti országos csúcs (1:45.61) után az esti döntőben is magyar rekordot (1:45.41) ment a Komoróczy Lora, Fángli Henrietta, Ugrai Panna, Senánszky Petra összetételű 4x50-es gyorsváltó, és a hatodik helyen végzett.

A lublini rövid pályás Európa-bajnokságot a magyar úszóválogatott egy arannyal, négy ezüsttel és egy bronzzal zárta.

RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

DÖNTŐK

Férfiak. 50 m gyors, Európa-bajnok: Jere Hribar (Horvátország) 20.70, 2. Maxime Grousset (Franciaország) és Nikita Seremet (Ukrajna) 20.81-20.81, 4. Szabó Szebasztián 20.86

50 m hát, Eb: Ralf Tribuntsov (Észtország) 22.68, 2. Miroslav Knedla (Csehország) 22.69, 3. Francesco Lazzari (Olaszország) 22.76

50 m mell, Eb: Simone Cerasuolo (Olaszország) 25.67, 2. Emre Sakci (Törökország) 25.85, 3. Nicolo Martinenghi (Olaszország) 25.86

200 m pillangó, Eb: Noe Ponti (Svájc) 1:50.17, 2. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:50.24, 3. Michal Chmielewski (Lengyelország) 1:50.30, …5. Márton Richárd 1:50.83

400 m vegyes, Eb: Alberto Razzetti (Olaszország) 3:58.79, 2. Max Litchfield (Nagy-Britannia) 4:03.25, 3. Cedric Bussing (Németország) 4:03.51, …8. Sárkány Zalán 4:06.30

4x50 m vegyes váltó, Eb: Olaszország (Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Simone Stefani, Leonardo Deplano) 1:30.49, 2. Franciaország (Tomac, Delboic, Secchi, Grousset) 1:30.99, 3. Spanyolország (Martínez, Coll, González, De Celis) 1:31.84

Nők. 50 m gyors, Eb: Katarzyna Wasick (Lengyelország) 23.20, 2. Beryl Gastaldello (Franciaország és Sara Curtis (Olaszország) 23.41-23.41

1500 m gyors, Eb: Simona Quadarella (Olaszország) 15:29.93, 2. Maya Werner (Németország) 15:47.00, 3. Késely Ajna (Magyarország) 15:51.73

50 m hát, Eb: Sara Curtis (Olaszország) 25.49 – Európa-csúcs (régi: 25.60, Kira Touissaint, 2020), 2. Analia Pigree (Franciaország) 25.96, 3. Maaike de Waard (Hollandia) 25.97, …8. Komoróczy Lora 26.60

50 m mell, Eb: Eneli Jefimova (Észtország) 28.81, 2. Ruta Meilutyte (Litvánia) 29.22, 3. Florine Gaspard (Belgium) 29.34

200 m pillangó, Eb: Ellen Walshe (Írország) 2:03.24, 2. Helena Bach (Dánia) 2:03.55, 3. Anita Gastaldi (Olaszország) 2:04.07

400 m vegyes, Eb: Justina Kozan (Lengyelország) 4:28.56, 2. Alba Vásquez (Spanyolország) 4:29.57, 3. Emma Carrasco (Spanyolország) 4:31.27, …6. Szabó-Feltóthy Eszter 4:37.60

4x50 m vegyes váltó, Eb: Hollandia (Maarit Steenbergen, Tessa Giele, Maaike de Waard, Valerie van Roon) 1:42.83, 2. Svédország (Rosvall, S. Hansson, Junevik, L. Hansson) 1:43.79, 3. Olaszország (Cocconcelli, Burato, Di Pietro, Curtis) 1:44.33, …6. Magyarország (Komoróczy Lora, Fángli Henrietta, Ugrai Panna, Senánszky Petra) 1:45.41