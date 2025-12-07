Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

2025.12.07. 22:43
A Lyon pont nélkül maradt a Lorient vendégeként (Fotó: Ol. Lyon/Facebook)
Címkék
francia foci Ligue 1 Lorient Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) vasárnapi záró mérkőzésén az Olympique Lyon 1–0-s vereséget szenvedett a Lorient vendégeként.

Az összecsapást egyetlen gól döntötte el, a 39. percben Pablo Pagis talált a Lyon kapujába. A vendégek nem sokkal ezután megfogyatkoztak, mivel Ainsley Maitland-Nilest kiállította a játékvezető.

A Lorient a folytatásban irányította az összecsapást, és többször is közel járt a második gólhoz. Az eredmény nem változott, a Lorient győzelmével feljött a tabella 13. helyére, a Lyon pedig elszalasztotta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az élbolyhoz. 1–0

FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lorient–Lyon 1–0 (Pagis, 39.)
Kiállítva: Maitland-Niles (42., Lyon)
Le Havre–Paris FC 0–0
Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)
Kiállítva: Louchet (53., Nice)
Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89., ill. Hein 45+1.)

Szombaton játszották
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

  1. Lens

15

11

1

3

26–13

+13 

34 

  2. Paris SG

15

10

3

2

32–12

+20 

33 

  3. Marseille

15

9

2

4

35–15

+20 

29 

  4. Lille

15

9

2

4

29–17

+12 

29 

  5. Lyon

15

7

3

5

21–16

+5 

24 

  6. Rennes

15

6

6

3

24–23

+1 

24 

  7. Monaco

15

7

2

6

26–26

23 

  8. Strasbourg

15

7

1

7

25–20

+5 

22 

  9. Toulouse

15

5

5

5

21–19

+2 

20 

10. Brest

15

5

4

6

20–24

–4 

19 

11. Angers

15

5

4

6

13–17

–4 

19 

12. Nice

15

5

2

8

19–27

–8 

17 

13. Lorient

15

4

5

6

19–28

–9 

17 

14. Paris FC

15

4

4

7

21–26

–5 

16 

15. Le Havre

15

3

6

6

13–21

–8 

15 

16. Auxerre

15

3

3

9

11–21

–10 

12 

17. Nantes

15

2

5

8

13–24

–11 

11 

18. Metz

15

3

2

10

15–34

–19 

11 

az állás

 

 

