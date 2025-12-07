Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Az összecsapást egyetlen gól döntötte el, a 39. percben Pablo Pagis talált a Lyon kapujába. A vendégek nem sokkal ezután megfogyatkoztak, mivel Ainsley Maitland-Nilest kiállította a játékvezető.

A Lorient a folytatásban irányította az összecsapást, és többször is közel járt a második gólhoz. Az eredmény nem változott, a Lorient győzelmével feljött a tabella 13. helyére, a Lyon pedig elszalasztotta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az élbolyhoz. 1–0

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lorient–Lyon 1–0 (Pagis, 39.)

Kiállítva: Maitland-Niles (42., Lyon)

Le Havre–Paris FC 0–0

Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)

Kiállítva: Louchet (53., Nice)

Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89., ill. Hein 45+1.)

Szombaton játszották

Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)

Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)

Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)

Pénteken játszották

Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)

Kiállítva: Ajorque (60., Brest)

Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)