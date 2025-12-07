Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként
Az összecsapást egyetlen gól döntötte el, a 39. percben Pablo Pagis talált a Lyon kapujába. A vendégek nem sokkal ezután megfogyatkoztak, mivel Ainsley Maitland-Nilest kiállította a játékvezető.
A Lorient a folytatásban irányította az összecsapást, és többször is közel járt a második gólhoz. Az eredmény nem változott, a Lorient győzelmével feljött a tabella 13. helyére, a Lyon pedig elszalasztotta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az élbolyhoz. 1–0
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lorient–Lyon 1–0 (Pagis, 39.)
Kiállítva: Maitland-Niles (42., Lyon)
Le Havre–Paris FC 0–0
Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)
Kiállítva: Louchet (53., Nice)
Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89., ill. Hein 45+1.)
Szombaton játszották
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)
|1. Lens
15
11
1
3
26–13
+13
34
|2. Paris SG
15
10
3
2
32–12
+20
33
|3. Marseille
15
9
2
4
35–15
+20
29
|4. Lille
15
9
2
4
29–17
+12
29
|5. Lyon
15
7
3
5
21–16
+5
24
|6. Rennes
15
6
6
3
24–23
+1
24
|7. Monaco
15
7
2
6
26–26
0
23
|8. Strasbourg
15
7
1
7
25–20
+5
22
|9. Toulouse
15
5
5
5
21–19
+2
20
|10. Brest
15
5
4
6
20–24
–4
19
|11. Angers
15
5
4
6
13–17
–4
19
|12. Nice
15
5
2
8
19–27
–8
17
|13. Lorient
15
4
5
6
19–28
–9
17
|14. Paris FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|15. Le Havre
15
3
6
6
13–21
–8
15
|16. Auxerre
15
3
3
9
11–21
–10
12
|17. Nantes
15
2
5
8
13–24
–11
11
|18. Metz
15
3
2
10
15–34
–19
11