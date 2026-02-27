A hajrában jöttek a gólok, még reménykedhet a bennmaradásban a Levante
Jó iramú mérkőzést láthatott a valenciai publikum, mindkét félnek voltak lehetőségei, de sokáig úgy tűnt, megosztoznak a pontokon a csapatok. A végjátékban aztán megvillant a második félidőben pályára küldött Carlos Espí: a 88. percben hét méterről lőtt (egy védő közreműködésével) a bal felső sarokba, majd a ráadásban gyors kontra végén kötényt adott az utolsó fél órában tíz emberrel játszó Alavés kapusának, beállítva a végeredményt. 2–0
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|25
|20
|1
|4
|67–25
|+42
|61
|2. Real Madrid
|25
|19
|3
|3
|54–21
|+33
|60
|3. Villarreal
|25
|16
|3
|6
|47–27
|+20
|51
|4. Atlético Madrid
|25
|14
|6
|5
|42–23
|+19
|48
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Celta Vigo
|25
|9
|10
|6
|34–27
|+7
|37
|7. Espanyol
|25
|10
|5
|10
|31–37
|–6
|35
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Osasuna
|25
|9
|6
|10
|30–29
|+1
|33
|10. Real Sociedad
|25
|8
|8
|9
|37–38
|–1
|32
|11. Girona
|25
|7
|9
|9
|26–40
|–14
|30
|12. Sevilla
|25
|8
|5
|12
|32–39
|–7
|29
|13. Getafe
|25
|8
|5
|12
|20–29
|–9
|29
|14. Alaves
|26
|7
|6
|13
|23–33
|–10
|27
|15. Rayo Vallecano
|24
|6
|8
|10
|22–31
|–9
|26
|16. Valencia
|25
|6
|8
|11
|26–39
|–13
|26
|17. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|18. Mallorca
|25
|6
|6
|13
|29–41
|–12
|24
|19. Levante
|26
|5
|6
|15
|27–44
|–17
|21
|20. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|16–39
|–23
|17