A hajrában jöttek a gólok, még reménykedhet a bennmaradásban a Levante

M. B.M. B.
2026.02.27. 23:11
A Levante 2–0-ra nyert odahaza az Alavés ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 26. fordulójának pénteki meccsén.

Jó iramú mérkőzést láthatott a valenciai publikum, mindkét félnek voltak lehetőségei, de sokáig úgy tűnt, megosztoznak a pontokon a csapatok. A végjátékban aztán megvillant a második félidőben pályára küldött Carlos Espí: a 88. percben hét méterről lőtt (egy védő közreműködésével) a bal felső sarokba, majd a ráadásban gyors kontra végén kötényt adott az utolsó fél órában tíz emberrel játszó Alavés kapusának, beállítva a végeredményt. 2–0

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona25201467–25+42 61 
2. Real Madrid25193354–21+33 60 
3. Villarreal25163647–27+20 51 
4. Atlético Madrid25146542–23+19 48 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Celta Vigo25910634–27+7 37 
7. Espanyol251051031–37–6 35 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Osasuna25961030–29+1 33 
10. Real Sociedad2588937–38–1 32 
11. Girona2579926–40–14 30 
12. Sevilla25851232–39–7 29 
13. Getafe25851220–29–9 29 
14. Alaves26761323–33–10 27 
15. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
16. Valencia25681126–39–13 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca25661329–41–12 24 
19. Levante26561527–44–17 21 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

