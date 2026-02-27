A hajrában jöttek a gólok, még reménykedhet a bennmaradásban a Levante

Jó iramú mérkőzést láthatott a valenciai publikum, mindkét félnek voltak lehetőségei, de sokáig úgy tűnt, megosztoznak a pontokon a csapatok. A végjátékban aztán megvillant a második félidőben pályára küldött Carlos Espí: a 88. percben hét méterről lőtt (egy védő közreműködésével) a bal felső sarokba, majd a ráadásban gyors kontra végén kötényt adott az utolsó fél órában tíz emberrel játszó Alavés kapusának, beállítva a végeredményt. 2–0

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)

Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)