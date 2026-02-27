Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal után az Aston Villát is meglepte otthon a Wolves – már két győzelme van a sereghajtónak

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.27. 23:06
Másodszor örülhettek győzelemnek a „farkasok” (Fotó: Getty Images)
Aston Villa Wolverhampton Wanderers Premier League Wolverhampton
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 28. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén az utolsó helyezett Wolverhampton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a dobogós Aston Villát.

Részletek hamarosan.

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace  (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal28187356–21+3561
  2. Manchester City27175556–25+3156
  3. Aston Villa28156738–30+851
  4. Manchester United27139548–37+1148
  5. Chelsea27129648–31+1745
  6. Liverpool27136842–35+745
  7. Brentford271241140–37+340
  8. Bournemouth27911743–45–238
  9. Everton271071029–31–237
10. Fulham271141238–41–337
11. Newcastle271061138–39–136
12. Sunderland2799928–33–536
13. Crystal Palace27981029–32–335
14. Brighton & Hove Albion27810936–34+234
15. Leeds United277101037–46–931
16. Tottenham27781237–41–429
17. Nottingham Forest27761425–39–1427
18. West Ham27671432–49–1725
19. Burnley27471629–52–2319
20. Wolverhampton29272020–51–3113

 

