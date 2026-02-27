Az Arsenal után az Aston Villát is meglepte otthon a Wolves – már két győzelme van a sereghajtónak
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 28. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén az utolsó helyezett Wolverhampton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a dobogós Aston Villát.
Részletek hamarosan.
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56–21
|+35
|61
|2. Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56–25
|+31
|56
|3. Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|38–30
|+8
|51
|4. Manchester United
|27
|13
|9
|5
|48–37
|+11
|48
|5. Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48–31
|+17
|45
|6. Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42–35
|+7
|45
|7. Brentford
|27
|12
|4
|11
|40–37
|+3
|40
|8. Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43–45
|–2
|38
|9. Everton
|27
|10
|7
|10
|29–31
|–2
|37
|10. Fulham
|27
|11
|4
|12
|38–41
|–3
|37
|11. Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38–39
|–1
|36
|12. Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28–33
|–5
|36
|13. Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29–32
|–3
|35
|14. Brighton & Hove Albion
|27
|8
|10
|9
|36–34
|+2
|34
|15. Leeds United
|27
|7
|10
|10
|37–46
|–9
|31
|16. Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37–41
|–4
|29
|17. Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25–39
|–14
|27
|18. West Ham
|27
|6
|7
|14
|32–49
|–17
|25
|19. Burnley
|27
|4
|7
|16
|29–52
|–23
|19
|20. Wolverhampton
|29
|2
|7
|20
|20–51
|–31
|13
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik