A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

A téli szünetet még viszonylagos biztonságban, a kiesést jelentő vonaltól hétpontos távolságra töltő MTK az első öt tavaszi fordulóban alaposan visszacsúszott a tabellán. Olyannyira, hogy a 24. forduló előtt már csak kétegységnyire állt a búcsút jelentő 11. helytől. Az emberben önkéntelenül felsejlett 2019 tavasza, amikor Feczkó Tamás elküldésekor még hetedik helyen álló csapat kiesett az első osztályból Lucsánszky Tamás irányításával. Nyolc éve a váltáskor hat ponttal jártak előrébb a jobbik kiesőnél, a bajnokság végén négy ponttal maradtak el a tizediktől…

A debreceni klub ismét bizonyította, hogy a tulajdonosváltás óta komolyan veszi az építkezést, már napközben meglepte szurkolóit, bejelentette ugyanis a nigériai Stephen Odey szerződtetését A 28 éves csatár majd egy évtizede Európában profiskodik, megfordult Svájcban, Franciaországban, legutóbb pedig a dán Randersben futballozott. Az afrikai támadó természetesen még nem szerepelt a Lokiban, ott volt viszont Kocsis Dominik, aki négymeccses eltiltása után Zalaegerszegen már pályára lépett csereként, ezúttal pedig a kezdők között szerepelt a neve.

A hazaiak jóval támadóbb szellemben futballoztak, mint az MTK. Többet volt a labda a Lokinál, veszélyesebb is volt a debreceni csapat, mint a meglehetősen defenzíven játszó fővárosiak. Az MTK leginkább azokra a kontrákra építhetett, amelyeket a bal szélen vezetett, majd egy keresztlabda után az üres területre érkező litván jobbhátvéd Vilius Armalas játszhatta meg a labdát. Tegyük hozzá, a Debrecen támadásait sem nevezhettük életveszélyesnek, Djordje Gordics lecsúszó kapu elé ívelése után mégis bravúrra volt szüksége Hegyi Krisztiánnak. A kapus egyébként egy éve ilyenkor még az akkoriban a kiesés elől menekülő DVSC-ben védett.

A második játékrész elején a kék-fehérek átvették az irányítást. Ez persze nem jelentette azt, hogy Erdélyi Benedeknek egyszer is hárítania kellett volna. Ráadásul az 59. percben hátrányba is került a vendégcsapat, Szűcs Tamás középre lőtt labdáját Bárány Donát csodálatos mozdulattal, sarokkal juttatta a kapuba. A DVSC játékosain látszott, hogy élvezni kezdték a futballt. A 66. percben Ilia Beriasvili mentett a gólvonalról, nem sokkal később azonban Djordje Gordic és Bárány Donát olyan gólt hoztak össze, amilyet a játszótéren szoktak lőni a nagyfiúk a kicsiknek.

Kétgólos hátrányban talán minden mindegy alapon elindult az MTK, és ennek meglett az eredménye. Előbb Németh Hunor lőtte ki a bal alsót, majd alig egy perccel később Kerezsi Zalán is betalált. Az egyenlítésben elévülhetetlen érdeme van Pinezits Máténak, hiszen mind a két gólt csereként pályára küldött játékos szerezte.

A hajrában mindkét oldalon adódtak lehetőségek, ám az eredmény már nem változott, így olyan eredmény született, amelynek egyik oldalon sem tudnak igazán örülni. 2–2

