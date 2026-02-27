A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

Nemzeti Sportrádió

Bárány Donát két gólt is szerzett, de a Loki csak ikszelt az MTK ellen (Fotó: Czinege Melinda)
Bárány Donát duplájával vezetett a DVSC, mégsem tudott nyerni az MTK Budapest ellen – a mérkőzés jelentős részében visszafogottan játszó vendégek egy perc alatt egyenlítettek az NB I 24. fordulójában (2–2).

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

A téli szünetet még viszonylagos biztonságban, a kiesést jelentő vonaltól hétpontos távolságra töltő MTK az első öt tavaszi fordulóban alaposan visszacsúszott a tabellán. Olyannyira, hogy a 24. forduló előtt már csak kétegységnyire állt a búcsút jelentő 11. helytől. Az emberben önkéntelenül felsejlett 2019 tavasza, amikor Feczkó Tamás elküldésekor még hetedik helyen álló csapat kiesett az első osztályból Lucsánszky Tamás irányításával. Nyolc éve a váltáskor hat ponttal jártak előrébb a jobbik kiesőnél, a bajnokság végén négy ponttal maradtak el a tizediktől…

A debreceni klub ismét bizonyította, hogy a tulajdonosváltás óta komolyan veszi az építkezést, már napközben meglepte szurkolóit, bejelentette ugyanis a nigériai Stephen Odey szerződtetését A 28 éves csatár majd egy évtizede Európában profiskodik, megfordult Svájcban, Franciaországban, legutóbb pedig a dán Randersben futballozott. Az afrikai támadó természetesen még nem szerepelt a Lokiban, ott volt viszont Kocsis Dominik, aki négymeccses eltiltása után Zalaegerszegen már pályára lépett csereként, ezúttal pedig a kezdők között szerepelt a neve.

A hazaiak jóval támadóbb szellemben futballoztak, mint az MTK. Többet volt a labda a Lokinál, veszélyesebb is volt a debreceni csapat, mint a meglehetősen defenzíven játszó fővárosiak. Az MTK leginkább azokra a kontrákra építhetett, amelyeket a bal szélen vezetett, majd egy keresztlabda után az üres területre érkező litván jobbhátvéd Vilius Armalas játszhatta meg a labdát. Tegyük hozzá, a Debrecen támadásait sem nevezhettük életveszélyesnek, Djordje Gordics lecsúszó kapu elé ívelése után mégis bravúrra volt szüksége Hegyi Krisztiánnak. A kapus egyébként egy éve ilyenkor még az akkoriban a kiesés elől menekülő DVSC-ben védett.

A második játékrész elején a kék-fehérek átvették az irányítást. Ez persze nem jelentette azt, hogy Erdélyi Benedeknek egyszer is hárítania kellett volna. Ráadásul az 59. percben hátrányba is került a vendégcsapat, Szűcs Tamás középre lőtt labdáját Bárány Donát csodálatos mozdulattal, sarokkal juttatta a kapuba. A DVSC játékosain látszott, hogy élvezni kezdték a futballt. A 66. percben Ilia Beriasvili mentett a gólvonalról, nem sokkal később azonban Djordje Gordic és Bárány Donát olyan gólt hoztak össze, amilyet a játszótéren szoktak lőni a nagyfiúk a kicsiknek.

Kétgólos hátrányban talán minden mindegy alapon elindult az MTK, és ennek meglett az eredménye. Előbb Németh Hunor lőtte ki a bal alsót, majd alig egy perccel később Kerezsi Zalán is betalált. Az egyenlítésben elévülhetetlen érdeme van Pinezits Máténak, hiszen mind a két gólt csereként pályára küldött játékos szerezte.

A hajrában mindkét oldalon adódtak lehetőségek, ám az eredmény már nem változott, így olyan eredmény született, amelynek egyik oldalon sem tudnak igazán örülni. 2–2

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC23137347–24+2346
  2. Ferencvárosi TC23134644–25+1943
  3. Debreceni VSC24117636–30+640
  4. Paksi FC23106745–35+1036
  5. Puskás Akadémia23105830–28+235
  6. Zalaegerszegi TE2397735–29+634
  7. Kisvárda2395928–36–832
  8. Újpest FC23851032–39–729
  9. MTK Budapest24751244–53–926
10. Nyíregyháza Spartacus23671031–39–825
11. Diósgyőri VTK23581031–38–723
12. Kazincbarcika23421720–47–2714

 

 

