A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)
A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!
A téli szünetet még viszonylagos biztonságban, a kiesést jelentő vonaltól hétpontos távolságra töltő MTK az első öt tavaszi fordulóban alaposan visszacsúszott a tabellán. Olyannyira, hogy a 24. forduló előtt már csak kétegységnyire állt a búcsút jelentő 11. helytől. Az emberben önkéntelenül felsejlett 2019 tavasza, amikor Feczkó Tamás elküldésekor még hetedik helyen álló csapat kiesett az első osztályból Lucsánszky Tamás irányításával. Nyolc éve a váltáskor hat ponttal jártak előrébb a jobbik kiesőnél, a bajnokság végén négy ponttal maradtak el a tizediktől…
A debreceni klub ismét bizonyította, hogy a tulajdonosváltás óta komolyan veszi az építkezést, már napközben meglepte szurkolóit, bejelentette ugyanis a nigériai Stephen Odey szerződtetését A 28 éves csatár majd egy évtizede Európában profiskodik, megfordult Svájcban, Franciaországban, legutóbb pedig a dán Randersben futballozott. Az afrikai támadó természetesen még nem szerepelt a Lokiban, ott volt viszont Kocsis Dominik, aki négymeccses eltiltása után Zalaegerszegen már pályára lépett csereként, ezúttal pedig a kezdők között szerepelt a neve.
A hazaiak jóval támadóbb szellemben futballoztak, mint az MTK. Többet volt a labda a Lokinál, veszélyesebb is volt a debreceni csapat, mint a meglehetősen defenzíven játszó fővárosiak. Az MTK leginkább azokra a kontrákra építhetett, amelyeket a bal szélen vezetett, majd egy keresztlabda után az üres területre érkező litván jobbhátvéd Vilius Armalas játszhatta meg a labdát. Tegyük hozzá, a Debrecen támadásait sem nevezhettük életveszélyesnek, Djordje Gordics lecsúszó kapu elé ívelése után mégis bravúrra volt szüksége Hegyi Krisztiánnak. A kapus egyébként egy éve ilyenkor még az akkoriban a kiesés elől menekülő DVSC-ben védett.
A második játékrész elején a kék-fehérek átvették az irányítást. Ez persze nem jelentette azt, hogy Erdélyi Benedeknek egyszer is hárítania kellett volna. Ráadásul az 59. percben hátrányba is került a vendégcsapat, Szűcs Tamás középre lőtt labdáját Bárány Donát csodálatos mozdulattal, sarokkal juttatta a kapuba. A DVSC játékosain látszott, hogy élvezni kezdték a futballt. A 66. percben Ilia Beriasvili mentett a gólvonalról, nem sokkal később azonban Djordje Gordic és Bárány Donát olyan gólt hoztak össze, amilyet a játszótéren szoktak lőni a nagyfiúk a kicsiknek.
Kétgólos hátrányban talán minden mindegy alapon elindult az MTK, és ennek meglett az eredménye. Előbb Németh Hunor lőtte ki a bal alsót, majd alig egy perccel később Kerezsi Zalán is betalált. Az egyenlítésben elévülhetetlen érdeme van Pinezits Máténak, hiszen mind a két gólt csereként pályára küldött játékos szerezte.
A hajrában mindkét oldalon adódtak lehetőségek, ám az eredmény már nem változott, így olyan eredmény született, amelynek egyik oldalon sem tudnak igazán örülni. 2–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|23
|13
|7
|3
|47–24
|+23
|46
|2. Ferencvárosi TC
|23
|13
|4
|6
|44–25
|+19
|43
|3. Debreceni VSC
|24
|11
|7
|6
|36–30
|+6
|40
|4. Paksi FC
|23
|10
|6
|7
|45–35
|+10
|36
|5. Puskás Akadémia
|23
|10
|5
|8
|30–28
|+2
|35
|6. Zalaegerszegi TE
|23
|9
|7
|7
|35–29
|+6
|34
|7. Kisvárda
|23
|9
|5
|9
|28–36
|–8
|32
|8. Újpest FC
|23
|8
|5
|10
|32–39
|–7
|29
|9. MTK Budapest
|24
|7
|5
|12
|44–53
|–9
|26
|10. Nyíregyháza Spartacus
|23
|6
|7
|10
|31–39
|–8
|25
|11. Diósgyőri VTK
|23
|5
|8
|10
|31–38
|–7
|23
|12. Kazincbarcika
|23
|4
|2
|17
|20–47
|–27
|14