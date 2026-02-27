Egy sarkazós és egy félpályás góllal nyert az Augsburg története 500. Bundesliga-meccsén

A gól nélküli, eseménytelen első félidő után kölni helyzettel indult a második játékrész, Lund fejesét kellett védenie Dahmennek. Nem sokkal később már a hazai közönség ünnepelt: Banks robogott el a jobb oldalon, centerezését Rodrigo Ribeiro sarkazta közelről a kapuba. A mérkőzés hajrájában a vendégek átvették a játék irányítását, de támadásaik ötlettelenek voltak, s képtelenek voltak feltörni az Augsburg védelmét, egészen a végjátékig. Özkacar fejesénél Dahmen már verve volt, de Keven Schlotterbeck (a Dortmundot erősítő Nico Schlotterbeck bátyja) tisztázni tudott a gólvonalról. A ráadás legvégén a kölniek kapusa is feljött egy szöglethez, de azt felszabadították a hazaiak, majd Gregoritsch indította Alexis Claude-Maurice-t, aki 44 méterről az üres kapuba gurított, beállítva a végeredményt. Ez volt a Baum-csapat ötödik győzelme (sorozatban a harmadik) a legutóbbi hat bajnokin. 2–0
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|23
|19
|3
|1
|85–21
|+64
|60
|2. Borussia Dortmund
|23
|15
|7
|1
|49–22
|+27
|52
|3. Hoffenheim
|23
|14
|4
|5
|49–30
|+19
|46
|4. Stuttgart
|23
|13
|4
|6
|44–32
|+12
|43
|5. RB Leipzig
|23
|12
|5
|6
|44–32
|+12
|41
|6. Bayer Leverkusen
|22
|12
|3
|7
|43–28
|+15
|39
|7. Freiburg
|23
|9
|6
|8
|34–37
|–3
|33
|8. Eintracht Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46–49
|–3
|31
|9. Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30–41
|–11
|31
|10. Union Berlin
|23
|7
|7
|9
|29–37
|–8
|28
|11. Hamburg
|22
|6
|8
|8
|25–32
|–7
|26
|12. 1. FC Köln
|24
|6
|6
|12
|33–41
|–8
|24
|13. Mainz
|23
|5
|7
|11
|26–38
|–12
|22
|14. Mönchengladbach
|23
|5
|7
|11
|26–39
|–13
|22
|15. Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33–49
|–16
|20
|16. St. Pauli
|23
|5
|5
|13
|22–40
|–18
|20
|17. Werder Bremen
|23
|4
|7
|12
|23–44
|–21
|19
|18. Heidenheim
|23
|3
|5
|15
|22–51
|–29
|14