Egy sarkazós és egy félpályás góllal nyert az Augsburg története 500. Bundesliga-meccsén

A gól nélküli, eseménytelen első félidő után kölni helyzettel indult a második játékrész, Lund fejesét kellett védenie Dahmennek. Nem sokkal később már a hazai közönség ünnepelt: Banks robogott el a jobb oldalon, centerezését Rodrigo Ribeiro sarkazta közelről a kapuba. A mérkőzés hajrájában a vendégek átvették a játék irányítását, de támadásaik ötlettelenek voltak, s képtelenek voltak feltörni az Augsburg védelmét, egészen a végjátékig. Özkacar fejesénél Dahmen már verve volt, de Keven Schlotterbeck (a Dortmundot erősítő Nico Schlotterbeck bátyja) tisztázni tudott a gólvonalról. A ráadás legvégén a kölniek kapusa is feljött egy szöglethez, de azt felszabadították a hazaiak, majd Gregoritsch indította Alexis Claude-Maurice-t, aki 44 méterről az üres kapuba gurított, beállítva a végeredményt. Ez volt a Baum-csapat ötödik győzelme (sorozatban a harmadik) a legutóbbi hat bajnokin. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Hoffenheim–St. Pauli

15.30: Mönchengladbach–Union Berlin

15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)