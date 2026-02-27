Nemzeti Sportrádió

Egy sarkazós és egy félpályás góllal nyert az Augsburg története 500. Bundesliga-meccsén

2026.02.27. 22:36
Rodrigo Ribeiro sarkazása törte meg a gólcsendet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Augsburg Bundesliga 1. FC Köln
Az Augsburg 2–0-ra nyert odahaza az 1. FC Köln ellen a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 24. fordulójának pénteki nyitányán.

A gól nélküli, eseménytelen első félidő után kölni helyzettel indult a második játékrész, Lund fejesét kellett védenie Dahmennek. Nem sokkal később már a hazai közönség ünnepelt: Banks robogott el a jobb oldalon, centerezését Rodrigo Ribeiro sarkazta közelről a kapuba. A mérkőzés hajrájában a vendégek átvették a játék irányítását, de támadásaik ötlettelenek voltak, s képtelenek voltak feltörni az Augsburg védelmét, egészen a végjátékig. Özkacar fejesénél Dahmen már verve volt, de Keven Schlotterbeck (a Dortmundot erősítő Nico Schlotterbeck bátyja) tisztázni tudott a gólvonalról. A ráadás legvégén a kölniek kapusa is feljött egy szöglethez, de azt felszabadították a hazaiak, majd Gregoritsch indította Alexis Claude-Maurice-t, aki 44 méterről az üres kapuba gurított, beállítva a végeredményt. Ez volt a Baum-csapat ötödik győzelme (sorozatban a harmadik) a legutóbbi hat bajnokin. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München23193185–21+64 60 
2. Borussia Dortmund23157149–22+27 52 
3. Hoffenheim23144549–30+19 46 
4. Stuttgart23134644–32+12 43 
5. RB Leipzig23125644–32+12 41 
6. Bayer Leverkusen22123743–28+15 39 
7. Freiburg2396834–37–3 33 
8. Eintracht Frankfurt2387846–49–3 31 
9. Augsburg24941130–41–11 31 
10. Union Berlin2377929–37–8 28 
11. Hamburg2268825–32–7 26 
12. 1. FC Köln24661233–41–8 24 
13. Mainz23571126–38–12 22 
14. Mönchengladbach23571126–39–13 22 
15. Wolfsburg23551333–49–16 20 
16. St. Pauli23551322–40–18 20 
17. Werder Bremen23471223–44–21 19 
18. Heidenheim23351522–51–29 14 

 

 

Augsburg Bundesliga 1. FC Köln
Legfrissebb hírek

Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg; fontos mérkőzést nyert meg a St. Pauli; ikszelt a Stuttgart

Német labdarúgás
2026.02.22. 21:45

Két góllal vezetett a szünetben az RB Leipzig, de a ráadásban pontot mentett a BVB

Német labdarúgás
2026.02.21. 20:46

Meleg volt a végén a pite, de a Bayern München legyőzte a Frankfurtot

Német labdarúgás
2026.02.21. 17:41

Sorban dőlnek ki a Frankfurt játékosai

Német labdarúgás
2026.02.20. 18:59

Az első Bundesliga-idényében berobbant Said El Mala

Képes Sport
2026.02.17. 14:24

Gulácsi Péter megsérült, nehezen tartott otthon egy pontot a Leipzig

Német labdarúgás
2026.02.15. 19:39

Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata

Német labdarúgás
2026.02.15. 17:25

A Bayern Brémában, a Frankfurt és a Leverkusen hazai pályán aratott könnyed győzelmet a Bundesligában

Német labdarúgás
2026.02.14. 17:31
Ezek is érdekelhetik