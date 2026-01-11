Tóth Balázs visszatért, a Blackburn szétlövésben kiesett

Tóth Balázst, a Blackburn Rovers négyszeres magyar válogatott kapusát még november 4-én a Bristol elleni bajnokin kellett lecserélni térdsérülés miatt, néhány nappal később pedig porcleválás miatt megműtötték. A beavatkozást követően Tóth úgy vélte, négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet. Ez végül nem jött össze, a kispados visszatérés három meccset késett, a tényleges pályára lépés pedig a Hull City elleni FA-kupa-meccsen vált végül valóra.

A mérkőzésen nem esett gól, Tóthnak azonban akadtak feladatai, néhány lövést kellett védenie a 120 perc alatt. A szétlövés során a Hull első büntetőjét kivédte, ám kollégája a Blackburn első két próbálkozását hárította, így végül a „tigrisek” jutottak a legjobb 32 közé.

Callum Stylesszal a kezdőben állt fel a West Bromwich Albion a szintén másodosztályú Swansea otthonában, és itt is tizenegyesek döntöttek a továbbjutóról. A gól nélküli első félidő után a másodikban előbb a szünet után három perccel vezetést szerzett a Swansea, majd öt percen belül egyenlített a WBA. A hátralévő fél órában az eredmény már nem változott, a hosszabbítás második félidejében pedig előnybe került a West Brom. Az egyenlítés viszont ezúttal is néhány percen belül érkezett, így jöhettek a tizenegyesek. Itt a végigjátszó Styles volt csapata harmadik lövője, egyben harmadik sikeres próbálkozója is. Végül a hatodik pár mindkét tagja kihagyta a magáét, s miután a walesiek hetedik embere, Malick Yalcouyé sem talált be, Oliver Bostock viszont igen, így Stylesék várhatják a 4. forduló hétfői sorsolását.

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ, A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Hull City (II.)–Blackburn Rovers (II.) 0–0 – 11-esekkel 4–3

Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt, a szétlövés során egy tizenegyest hárított.

Swansea (II.)–West Brom (II.) 2–2 – 11-esekkel 5–6

West Brom: Callum Styles végig a pályán volt, a szétlövés során tizenegyesét belőtte.