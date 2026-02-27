Reakció a változásokra: az IFAB véget vethet az időhúzó bedobásoknak

A futball szabályalkotó testülete (IFAB) drasztikus változtatást hozhat be a játékba, ugyanis 5 másodperces szabályt terveznek kiszabni a (már korábban is 8 másodpercre limitált) kirúgások esetében, valamint a bedobások elvégzésére. Elsősorban a Premier League-ben népszervűvé váló támadási taktikaként alkalmazott hosszú bedobást korlátozná az új szabály – legalábbis időben.

Vitatható változtatás érné a VAR-t is, második sárga lapok helyes vagy helytelen megadását illetően, illetve kérdéses szögletszituációk vizsgálatában is.

Az IFAB akár az Észak-Amerikában nyáron sorra kerülő világbajnokságon bevezetheti, tesztelheti némelyik szabályt, azonban teljes körűen július elsejétől léphetnek érvénybe.

A korlátozások legfőbb célja az időhúzás leküzdése, a sportszerűségre való törekvés.