Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től
A Lens egyértelműen a Ligue 1-évad legnagyobb pozitív meglepetéscsapata, hiszen az eleje óta harcban van a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germainnel az első helyért. Ellenfele ezúttal az a Strasbourg volt, amely nincs ugyan jó formában, de szintén extra idényt fut, harcol az európai kupahelyekért.
A meccset az első félidőben a Lens irányította inkább, a vezetést mégis a hazaiak szerezték meg a 18. percben, s előnnyel is mentek szünetre. A vendégek a 62. percben egyenlítettek Mamadou Sangaré góljával, majd végig uralták a teljes második játékrészt, de a győzelmet nem tudták kicsikarni. 1–1
A Lens a 22. fordulót követően még vezette a tabellát, azóta azonban összesen egy pontot szerzett két meccs alatt. Amennyiben nyer a PSG szombaton, négy pontra ellép.
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Rennes–Toulouse
19.00: Monaco–Angers
21.05: Le Havre–Paris SG
Vasárnap
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Lille–Nantes
17.15: Lorient–Auxerre
17.15: Metz–Brest
20.45: Olympique Marseille–Lyon
|1. Paris SG
|23
|17
|3
|3
|52–19
|+33
|54
|2. Lens
|24
|17
|2
|5
|45–21
|+24
|53
|3. Lyon
|23
|14
|4
|5
|36–21
|+15
|46
|4. Marseille
|23
|12
|4
|7
|45–30
|+15
|40
|5. Lille
|22
|10
|4
|8
|35–31
|+4
|34
|6. Monaco
|23
|10
|4
|9
|38–36
|+2
|34
|7. Rennes
|22
|9
|7
|6
|34–35
|–1
|34
|8. Strasbourg
|24
|9
|6
|9
|38–31
|+7
|33
|9. Toulouse
|23
|8
|7
|8
|33–27
|+6
|31
|10. Lorient
|22
|8
|7
|7
|29–33
|–4
|31
|11. Brest
|23
|8
|6
|9
|31–34
|–3
|30
|12. Angers
|22
|8
|5
|9
|22–27
|–5
|29
|13. Le Havre
|22
|6
|8
|8
|20–27
|–7
|26
|14. Paris FC
|23
|5
|8
|10
|26–37
|–11
|23
|15. Nice
|22
|6
|5
|11
|27–39
|–12
|23
|16. Auxerre
|22
|4
|5
|13
|17–30
|–13
|17
|17. Nantes
|22
|3
|5
|14
|20–40
|–20
|14
|18. Metz
|23
|3
|4
|16
|22–52
|–30
|13