Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től

2026.02.27. 22:46
Iksz péntek este a Ligue 1-ben (Fotó: Getty Images)
A Lens 1–1-es döntetlent játszott a Strasbourggal a Ligue 1 23. fordulójának pénteki játéknapján.

 
A Lens egyértelműen a Ligue 1-évad legnagyobb pozitív meglepetéscsapata, hiszen az eleje óta harcban van a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germainnel az első helyért. Ellenfele ezúttal az a Strasbourg volt, amely nincs ugyan jó formában, de szintén extra idényt fut, harcol az európai kupahelyekért.

A meccset az első félidőben a Lens irányította inkább, a vezetést mégis a hazaiak szerezték meg a 18. percben, s előnnyel is mentek szünetre. A vendégek a 62. percben egyenlítettek Mamadou Sangaré góljával, majd végig uralták a teljes második játékrészt, de a győzelmet nem tudták kicsikarni. 1–1

A Lens a 22. fordulót követően még vezette a tabellát, azóta azonban összesen egy pontot szerzett két meccs alatt. Amennyiben nyer a PSG szombaton, négy pontra ellép.

FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Rennes–Toulouse
19.00: Monaco–Angers
21.05: Le Havre–Paris SG
Vasárnap
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Lille–Nantes
17.15: Lorient–Auxerre
17.15: Metz–Brest
20.45: Olympique Marseille–Lyon

1. Paris SG23173352–19+33 54 
2. Lens24172545–21+24 53 
3. Lyon23144536–21+15 46 
4. Marseille23124745–30+15 40 
5. Lille22104835–31+4 34 
6. Monaco23104938–36+2 34 
7. Rennes2297634–35–1 34 
8. Strasbourg2496938–31+7 33 
9. Toulouse2387833–27+6 31 
10. Lorient2287729–33–4 31 
11. Brest2386931–34–3 30 
12. Angers2285922–27–5 29 
13. Le Havre2268820–27–7 26 
14. Paris FC23581026–37–11 23 
15. Nice22651127–39–12 23 
16. Auxerre22451317–30–13 17 
17. Nantes22351420–40–20 14 
18. Metz23341622–52–30 13 
