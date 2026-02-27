Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től



A Lens egyértelműen a Ligue 1-évad legnagyobb pozitív meglepetéscsapata, hiszen az eleje óta harcban van a bajnoki és BL-címvédő Paris Saint-Germainnel az első helyért. Ellenfele ezúttal az a Strasbourg volt, amely nincs ugyan jó formában, de szintén extra idényt fut, harcol az európai kupahelyekért.

A meccset az első félidőben a Lens irányította inkább, a vezetést mégis a hazaiak szerezték meg a 18. percben, s előnnyel is mentek szünetre. A vendégek a 62. percben egyenlítettek Mamadou Sangaré góljával, majd végig uralták a teljes második játékrészt, de a győzelmet nem tudták kicsikarni. 1–1

A Lens a 22. fordulót követően még vezette a tabellát, azóta azonban összesen egy pontot szerzett két meccs alatt. Amennyiben nyer a PSG szombaton, négy pontra ellép.

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Rennes–Toulouse

19.00: Monaco–Angers

21.05: Le Havre–Paris SG

Vasárnap

15.00: Paris FC–Nice

17.15: Lille–Nantes

17.15: Lorient–Auxerre

17.15: Metz–Brest

20.45: Olympique Marseille–Lyon