FA-kupa: Martinelli első mesterhármasával vezette a 32 közé az Arsenalt

2026.01.11. 16:56
Justin (balra) állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
A Leeds United a második félidő elején szerzett két gyors góllal, hátrányból fordítva győzött a Derby County otthonában, így bejutott az FA-kupa legjobb 32 csapata közé vasárnap kora délután, majd ugyanezt megtette az Arsenal is a Portsmouth vendégeként – köszönhetően nagyrészt Gabriel Martinelli mesterhármasának.

A Leeds United valamivel több mint félóra után megszerezhette volna a vezetést a másodosztályú Derby otthonában, miután Jacob Widell Zetterstrom a hazaiak kapusa kifutva felborította Lukas Nmechát, amiért tizenegyest kapott a vendégcsapat, ám a kapus jóvá tette a hibáját, miután kivédte Joel Piroe büntetőjét. Sőt, néhány perccel később Ben Brereton Díaz révén a Derby szerzett vezetést. A második félidőben aztán tíz perc után előbb Wilfried Gnoto egyenlített egy szép akció végén, majd Tanaka Ao pofozott a hálóba egy kipattanót. Ezzel már a Leedsnél volt az előny, a Derby nem jutott közel az egyenlítéshez, sőt, a hazaiak kaput eltaláló lövésig sem jutottak. A végeredményt a csereként a szünetben beálló James Justin állította be a 90+3. percben.

Az élvonalbeli csapatok közül másodikként az Arsenal lépett pályára, alig néhány perccel azt követően, hogy a Leeds bebiztosította továbbjutását. Mozgalmasan kezdődött a Premier League listavezetőjének vendégjátéka a Fratton Parkban, a harmadik percben Colby Bishop révén vezetést szerzett a Portsmouth. Mindösssze öt perc kellett az Arsenalnak az egyenlítéshez, igaz, erre a hazaiaktól is kellett némi segítség, Andre Dozzell a saját kapujába talált. A 25. percben aztán színre lépett Gabriel Martinelli, s egy fejessel megszerezte a vezetést a londoniaknak. A 24 éves brazil szélső a fordulás után szintet lépett, s az 51. percben egy beadásszerű lövést tessékelt a hálóba közelről, majd bő negyedórával a vége előtt egy újabb fejessel tette teljessé első mesterhármasát a londoniak színeiben, ezzel együtt pedig tovább is juttatta csapatát a legjobb 32 közé.

ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Derby County (II.)–Leeds United 1–3 (Brereton Díaz 35., ill. Gnonto 55., Tanaka 59., Justin 90+3.)
Portsmouth (II.)–Arsenal 1–4 (Bishop 3., ill. Dozzell 8. – öngól, Martinelli 25., 51., 72.)
KÉSŐBB
15.30: West Ham United–QPR (II.)
17.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

 

