Osztrák jégkorongliga: az FTC és a Volán is kikapott, az egymás elleni meccs dönt a playoffba jutásról

Az idény utolsó hazai alapszakaszmeccsét játszotta péntek este a Tüskecsarnokban a Ferencváros. A zöld-fehérek játékosai abban a tudatban léptek jégre, hogy mindenképpen győzniük kell, ha a játéknap másik mérkőzéseinek eredményétől függetlenül szeretnék, hogy az utolsó fordulóban még legyen esélyük bejutni a rájátszáskvalifikációt érő első tíz hely valamelyikére. Ebben közvetlen riválisa, a Black Wings Linz igyekezett meggátolni, ami győzelem esetén biztosíthatta helyét az első tízben. Timo Saarikoski együttese hazai jégen legutóbb legyőzte az osztrákokat, de idegenben mindkétszer a rivális győzött.

Agilisabban kezdte az FTC a párharcot, egy-két veszélyes lövésig is eljutott, amikor azonban védekezésre kényszerült volna, a rácsos sisakos 17 éves Jonathan Oschgant nem vette elég komolyan, aki a jobb szélen korcsolyázott el, és félmagas lövéssel fejezte be egyszemélyes akcióját, betalált Bálizs Bence mellett a kapuba. Nem sokkal később Jussi Tammela kis híján kihagyhatatlan helyzetbe hozta Joose Antonent, de passza néhány centiméternél hosszabb volt a kelleténél, így nem lett lövés a támadás vége. Lerohanásból eddig is rendre veszélyes volt az osztrák csapat, de a harmad felénél már a játék irányítását is kezdte átvenni. Az eredménykényszer szülte feszültség először a 12. percben érett kisebb lökdösődéssé a Fradi kapujának közelében, de büntetést érően senki nem volt durva. A linzi szurkolók egyébként megsüvegelendően biztatták kedvenceiket, szép számmal érkeztek a Tüskecsarnokba. Az első szünet előtt Tammela még lecsapott egy védőharmadból kiemelt korongra, és közel járt az egyenlítéshez, de a dudaszó 1–0-s vendégelőnynél harsant fel.

A középső harmad legelején megkapták az osztrákok az esélyt, hogy változtassanak az álláson, emberelőnybe kerültek, de nem tudták kihasználni. A kétperces büntetés letelte után is lendületben maradt a Linz, de a próbálkozások nem érettek újabb góllá. Sofron Istvánéknak sikerült rácserélniük az ellenfélre, de csak veszélyes lövésig jutott a Fradi. Aztán Tammelát állították ki, mert a kelleténél hevesebben csapott oda a Linz kapusának, Rasmus Tirronennek, de Travis Barront is leküldték, mert ő meg hasonló hevességgel torolta meg a kapusát ért sérelmeket.

A harmadik húsz perc egygólos osztrák vezetéssel kezdődött, de kétgólossal ért véget, mert a Linz betalált az üres kapuba a legvégén, így attól függött, lesz-e tétje a vasárnapi Volán–Fradi összecsapásnak, hogy a Fehérvár szerez-e legalább két pontot Bécsben. Ted Dent együttese kétgólos hátrányból kiharcolta a hosszabbítást az osztrák fővárosban, de az sem döntötte el a Fradiénál később kezdődő összecsapást. A szétlövésben viszont a hazaiak bizonyultak jobbnak, így az a helyzet állt elő, hogy a Fradi rendes játékidőben szerzett vasárnapi győzelemmel bejut a rájátszáskvalifikációba, minden más esetben a Volán megy tovább.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

ALAPSZAKASZ

FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Tüskecsarnok, 2222 néző. V: Rezek (szlovén), Smetana (osztrák), Durmis, Konc (mindkettő szlovák)

FTC: Bálizs – Bengtsson, Tóth Gergely / Hudec, Lindgren / Tyni, Horváth M. / Hadobás, Mattyasovszky – Shaw, Kestilä, G. Green / Tammela, Coulter, Antonen / Laskawy, Mihalik A., Sofron / Galajda, Molnár D., Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski

LINZ: TIRRONEN – Roe, Würschl / Auvitu, Moro / Söllinger, Kragl / Eder – Romig, Knott, ST-AMANT (1) / LEBLER (1), Barron 1, Ograjensek / Maver, Colins, Kristler / Neubauer, Oschgan 1, Gaffal. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 20–37

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Rendkívül keményen játszott a Linz. Nem találtuk az utat a kapujához, nem tudtunk betalálni. Más lett volna a helyzet, ha mi lőjük az első gólt, de nem így történt, kénytelenek vagyunk elfogadni az eredményt. Alázatosan játszott a rivális, megbecsülte a pakkot, tapasztaltabb volt nálunk és megérdemelten nyert.

Philipp Lukas: – Pontosan tisztában voltunk vele, mi a tét. Szerencsére megszereztük a vezetést, de az emberelőnyökben bármelyik csapat betalálhatott volna, végig nyílt volt a mérkőzés. Örülök a győzelemnek és annak, hogy sikerült a saját játékunkat hozni.

VIENNA CAPITALS (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Bécs, 7022 néző. V: Hronsky (szlovák), Nikolic, Bedynek (mindkettő osztrák), Jedlicka (szlovák)

VIENNA: Cowley – Bourque, Kallen / HACKL 1, Gazzola (1) / Wolf, Duquette / Peeters (1), Lorenz Lindner (1) – Kromp, VEY 1 (1), Gregoire 1 / Souch, Wallner, Franklin (1) / Koschek 1, M. HULTS (1), Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Preiser. Edző: Kevin Constantine

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN 1, Messner (1) / Stipsicz, Campbell / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – ERDÉLY CS. (2), Richards 1, Gerlach 1 / Archibald, Kulmala, Kuralt / Cheek, Hári J., Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 32–27

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – Jól kezdtük a meccset, és azzal is elégedett vagyok, ahogy a Fehérvár egyenlítő góljára reagáltunk. Emberelőnyben betaláltunk, a hátrányokat pedig mind kivédekeztük. Sok jó dolog történt ezen a mérkőzésen, örülök a győzelemnek.

Ted Dent: – Jó meccs volt, mindkét csapat keményen küzdött a győzelemért. Büszke vagyok a srácokra, hogy hátrányból felálltak, és hosszabbításra mentették a párharcot. Megtettünk mindent, jó lett volna két pontot szerezni, és akkor már biztosan továbbjutók lennénk, de ez az idény már csak ilyen.

További eredmények

Graz 99ers (osztrák)–EC Villach (osztrák) 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 6–5 (0–2, 3–2, 2–1, 1–0) – h. u.

Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) – h. u.

HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák) 3–6 (0–0, 0–3, 3–3)