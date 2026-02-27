Remek sikerek: Fritsch és Takács bronzérmes Tiranában!

A legnagyobb kérdés az volt a mi szempontunkból pénteken, hogy vajon a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán vagy a 72 kilóban Európa-bajnok és vb-második Fritsch Róbert végez-e előrébb a kötöttfogású 77 kilogrammosok között Tiranában, ez ugyanis döntően befolyásolja, melyikükhöz kerül a címeres mez.

Lévainak selejteznie kellett, az U20-as Ázsia-bajnok kirgiz Ilgisz Kanibekovot 2:0-ra verte meg, majd az U20-as Ázsia-bajnok iráni Amir Ali Abdival került szembe, a vetélytársa az első menetben levitellel lepte meg, s előnyét megőrizve 3:2-re nyert.

A tavaly ebben a súlycsoportban vb-bronzérmes Fritsch a másik ágon a nyolcaddöntőben kezdhetett, és 3:0-ra nyert is a fehérorosz Suaj Mamedauval szemben. A negyeddöntő óriási csatát hozott az U23-as Európa-bajnok, U20-as világbajnok orosz Jevgenyij Bajduszov ellen. A rivális az első menetben levitte, majd meg is pörgette Fritschet, aki a második menetben rákapcsolt, háromszor kiléptette Bajduszovot, sőt, egy passzivitási pontot is szerzett, ám a 4:4-es állás nagyobb értékű akció miatt nem neki kedvezett.

Mindkét magyar a vigaszágban reménykedhetett, és érdekesség, hogy mindkét ágon orosz–iráni összecsapás alakult ki az elődöntőben. Lévai oldalán Abdi szoros meccsen kikapott Szergej Sztyepanovtól, Fritsch viszont örülhetett az orosz döntőnek, merthogy Bajduszov megverte Alireza Abdevalit. A Csepel TC klasszisa ráadásul rögtön a bronzmeccsre készülhetett, hiszen vigaszági riválisa, a grúz Ramaz Zoidze sérülés miatt visszalépett. A harmadik helyért jöhetett a kétszeres U20-as világbajnok, felnőtt Ázsia-bajnoki ezüstérmes Abdevali, Fritsch lentről fejlefogásból hárompontos előnyre tett szert, riválisa azonban egy-egy levitellel és passzivitási ponttal fordított. Fritschnek azonban maradt még egy, s más a tarsolyában, levitelt hajtott végre, ezzel 5:3-ra megnyerte a meccset, és a zágrábi UWW-rangsorverseny után Tiranában is bronzérmet szerzett.

A 87 kilogrammos válogatottságot zágrábi diadalával megszerző, Európa-bajnok Takács István ezúttal is szépen menetelt, 6:0-ra győzött az U20-as vb-harmadik fehérorosz Igor Jarasevics ellen, majd az Ázsia-bajnoki bronzérmes kazah Samil Ozsajeven is túljutott, 4:1-gyel. Az elődöntőben aztán 8:0-s technikai tussal megálljt parancsolt neki az orosz Alan Osztajev, így ő is a bronzéremért léphetett szőnyegre, mégpedig a világbajnoki bronzérmes kirgiz Aszan Zsanisov ellen.

Nem indult jól a meccs, a BHSE sportolóját az első menetben védekezés közben szabálytalannak látták, ezért megintették, ráadásul az eset miatt kért challenge-et is elveszítettük (0:4). Takács nem adta fel, már a szünet előtt fordított, szenzációs kétkaros szaltóval, majd a második menetben szó szerint földhöz vágta ellenfelét, amikor ő megpróbált felugrani a fejére – 8:4-es magyar siker lett a vége.

Két magyar bronzérem jutott tehát péntekre, rendkívül erős mezőnyben, gyönyörű eredmény!