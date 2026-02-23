Nemzeti Sportrádió

Eltörött Kiss Tamás arccsontja a hétvégi ciprusi bajnokin

2026.02.23. 10:01
légiósok Anorthoszisz Kiss Tamás
A Cipruson légióskodó labdarúgó, Kiss Tamás lapunk érdeklődésére elmondta: a diagnózis szerint arccsonttörést szenvedett.

Mint beszámoltunk róla, a ciprusi bajnokságban szereplő Anorthoszisz 25 éves támadóját a Pafosz elleni bajnokiról (0–0) mentővel vitték kórházba, miután ütközött az ellenfél kapusával.

A Haladás, a Puskás Akadémia, a Diósgyőr és az Újpest korábbi játékosa még mindig kórházban van.

