Egygólos sikert követően előnyben a BJA HC a férfi jégkorong ob I döntőjében

OTT KEZDTE, AHOL ABBAHAGYTA egy évvel ezelőtt Nagy Gergő, hiszen a korábbi válogatott csatár szerezte a legutóbbi döntő utolsó, magyar bajnoki címet érő találatát Debrecenben, ezúttal pedig ő kezdte el a gólgyártást a fináléban, a hazai szurkolók nagy bánatára. Legutóbb a Budapest Jégkorong Akadémia HC volt pályaelőnyben, az idén a DEAC kezdhetett otthon, de Kangyal Balázs együttesét az sem zavarta, hogy papíron esélytelenebb riválisánál. Miért is zavarta volna? Az oddsok az elődöntőben sem neki kedveztek, főleg, miután már kétmeccses hátrányban volt az Újpesttel szemben. Tovább is tartott a BJA HC elődöntős párharca, mint a DEAC-é, nem estek ki a játékritmusból a káposztásmegyeriek, ezért is kezdhették jobban a találkozót.

Nagy azt használta ki, hogy Tarasz Jeliszejev kiállítása miatt emberelőnyben játszott csapata. Az első kapott gól után nem sokkal, Vaszjunyin Artyom lecserélte Hetényi Zoltánt, a helyére Szeles Martin állt be. Nádasy Márton révén a középső játékrészben megduplázta előnyét a BJA HC, az ifjabbik Mihalik-fivér, Gergő viszont szépített a második dudaszó előtt. A kapura lövések száma megdöbbentő BJA-fölényt mutatott 40 perc után 11 hazai próbálkozásra jutott 31 vendég.

A harmadik harmadban valamivel többet lőtt kapura ellenfelénél a DEAC, de ez csak a statisztika miatt volt érdekes, több gólt ugyanis nem szerzett egyik csapat sem. A BJA HC elvette a pályaelőnyt, és 1–0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A második összecsapást vasárnap rendezik meg a Vasas Jégcentrumban.

JÉGKORONG

OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

Debrecen, 478 néző. V: Németh M., Rencz, Kovács P., Sábián.

DEBRECEN: Hetényi (Szeles) – Jeliszejev, Bukor / Usztyinyenko, Ph. Kiss / Dobmayer, Mártonffy / Haranghy – Mozer, Galoha, Aszkarov / Varttinen, Senfeld, Krutov / Szita, Kreisz B. (1), Mihalik G. 1 / Kulesov (1), Simics, Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

BJAHC: Farkas R. – Pozsgai, Szabó D. / Varga A., Szivák / Boros, Riha / Turbucz – Honejsek (1), Nagy G. 1, Schlekmann / Weidemann, Keresztes L., Molnár B. / Nádasy 1, Horváth B., Zimányi / Razumnyak, Novotny, Pilon (1). Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 23–39. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a BJA HC javára

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: - Az első két harmadban ment el a meccs. Ugyanilyen rosszul kezdtük a DVTK ellen is az elődöntőben, ezért lehet még reményünk. Egyszerűen nem mentek a lábak, fásultan jégkorongoztunk. A harmadik harmadban már másik arcát mutatta a csapat, de egy ilyen párharcban nem lehet meccset nyerni húszpercnyi jó játékkal.

Márton Tibor pályaedző: - Az első két harmadban sokkal jobban játszottunk, mint a Debrecen, többet birtokoltuk a korongot, és sokkal több helyzetünk is volt. A harmadik játékrészben már védekezésre kényszerültünk, de ha okosabban hokizunk, hamarabb pontot tehettünk volna a meccs végére. Jó és rossz periódusaink egyaránt voltak ezen a mérkőzésen, de egy hosszú párharcban ez előfordul.