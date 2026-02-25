Teljes a mezőny, ez a 16 csapat várja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének pénteki sorsolását

A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült (lásd az alábbi ábrát – forrás: uefa.com), sőt az is tudottá vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet.

A pénteki sorsoláson a szereposztás válik véglegessé: minden csapat megismeri az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a budapesti döntőt.

A KORÁBBAN ELKÉSZÍTETT ÁGRAJZ

A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK

Kiemelt: FC BARCELONA (spanyol), CHELSEA (angol)

Nem kiemelt: NEWCASTLE UNITED (angol), PSG (francia)

Kiemelt: SPORTING CP (portugál), MANCHESTER CITY (angol)

Nem lesz kiemelt: BODÖ/GLIMT (norvég), REAL MADRID (spanyol)

Kiemelt: LIVERPOOL (angol), TOTTENHAM (angol)

Nem kiemelt: ATLÉTICO MADRID (spanyol), GALATASARAY (török)

Kiemelt: ARSENAL (angol), BAYERN MÜNCHEN (német)

Nem kiemelt: LEVERKUSEN (német), ATALANTA (olasz)

Kiemelés: az alapszakasz 1–8. helyezettje lesz kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők játsszák hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.

Sorsolás: február 27., 12.00, Nyon – élőben az NSO-n!