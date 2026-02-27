Nemzeti Sportrádió

Toon Raemaekers: A Braga ellen is összejöhet a bravúr!; Összejött a magyaros párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében

2026.02.27.
A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

Toon Raemaekers: A Braga ellen is összejöhet a bravúr! Az Európa-liga legjobb tizenhat együttese között a portugál SC Braga vár a Ferencvárosra, az első mérkőzést március 12-én Budapesten, a visszavágót egy héttel később Portugáliában rendezik – Mariano Gómez és Toon Raemaekers tudja, gyors, technikás ellenfél vár rájuk. Borbola Bence összeállítása

Összejött a magyaros párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében! Az alapszakasz után ismét összekerült egymással a Liverpool és a Galatasaray, de a PSG–Chelsea és a Real Madrid–Manchester City párharc is izgalmasnak ígérkezik. Smahulya Ádám összefoglalója

Tóth Alex a játékperceiért, a Bournemouth Európáért küzd. A Bournemouth ismét formába lendült az újévben, de Andoni Iraola menedzser óvatosságra intett a Sunderland elleni bajnoki előtt. Tóth Alex várhatóan ezúttal is a kispadról kaphat szerepet a középpályások kiélezett versenyében. Gyenge Balázs háttéranyaga

Szivós Márton: Hiszek a játékosokban, ők meg egymásban. A Konferenciakupában a negyeddöntőbe jutó Endo Plus Service-Honvéd vezetőedzője, Szivós Márton szerint innentől a négyes döntő a cél: „Másképp nem is érdemes hozzáállni”. Szeleczki Róbert írása

Dél-Afrikában hangoltak a tavaszra kajakozóink. Háromhetes meleg égövi edzőtábort zárt kajakválogatottunk, amely február 21-én tért haza a dél-afrikai Roodeplaatból. Tóth Dávid szakági szövetségi kapitány Krasznai Bencének értékelte az edzőtábort

Veterán világbajnokok vízválasztó idénye jöhet a Formula–1-ben. A 41 éves Lewis Hamilton a nyolcadik, a 44 éves Fernando Alonso pedig harmadik vb-címére hajt, de lehet, hogy az idei lesz az utolsó esélyük. Vajon mit hoz a jövő a két veterán klasszisnak? Zsoldos Barna elemzése

A legjobb magyar atléták Nyíregyházán versenyeznek a bajnoki címért. Szombaton és vasárnap a Nyíregyházi Atlétikai Központ ad otthont a fedett pályás országos bajnokságnak és a téli dobó ob-nak. Szendrei Zoltán beharangozója

