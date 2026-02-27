Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Lukács Péter hat gólt lőtt, hét gólpasszt adott

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 23:00
Lukács Péter (Fotó: Imago Images)
Címkék
Lukács Péter Máthé Dominik Elverum
Lukács Péter hat góllal és hét gólpasszal járult hozzá a listavezető Elverum HB 34–26-os hazai győzelméhez a Sandefjord ellen a norvég férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott irányító volt csapata legeredményesebb játékosa. Csapattársa, a jobbátlövő Máthé Dominik három találattal és három gólpasszal zárt.

Décsi Gábor nyolc védése ellenére a Bada Huesca 36–29-re kikapott a Fraikin BM Granollers otthonában a spanyol férfiligában. Tóth Rajmond öt találattal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 29-27-es hazai sikeréhez az Ángel Ximénez Puente Genil ellen.

Szeitl Erik mind a négy kísérletét gólra váltotta a Cesson-Rennes csapatában – Hanusz Egon ezúttal nem talált be, de 15 gólpasszt adott –, amely 35–28-ra kikapott a Pays d'Aix Université Club otthonában a francia élvonalban.

A szezon végén visszavonuló Szikora Melinda 19 védéssel vette ki a részét a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-párharcra készülő, bajnoki listavezető Borussia Dortmund 32–29-es hazai sikeréből az SU Neckarsulm ellen a német női élvonalban.

 

