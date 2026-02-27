Nemzeti Sportrádió

Hajnal Tamás az El-sorsolásról: A portugál foci erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik

2026.02.27. 22:34
A Ferencvárosra Hajnal Tamás szerint is kemény ellenfél vár a legjobb tizenhat között az Európa-ligában (Fotó: Árvai Károly)
FTC Hajnal Tamás El-nyolcaddöntő Európa-liga Ferencváros
Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója az M4 Sport európai kupamagazinjában nyilatkozott a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének pénteki sorsolása után.

 

„Mindig úgy vagyok az összes sorsolásnál, hogy bármelyik csapatot is kapjuk, mindenkit tisztelünk. Ilyenkor már minden ellenfél elképesztő minőséget képvisel, ezúttal a Braga jön majd szembe. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, egy ilyen illusztris mezőnyhöz csatlakozhattunk. Lehet, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, de próbáljuk a papírformát ezúttal is felborítani” – mondta Hajnal Tamás az M4 Sport európai kupamagazinjában.

„Nehéz kiindulni az alapszakasz eredményeiből, sok mindentől függ, ki milyen mérkőzéseket játszott ősztől kezdve. A portugál foci összességében erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik. Nagy trófeákat nem nyert az elmúlt években, de rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező játékosa van. Vezetőedzőjük, Carlos Vicens Pep Guardiolától tanult a Manchester Citynél, biztos vagyok benne, hogy taktikailag is nagy kihívás vár ránk. Egy szóval sem mondom, hogy a Braga könnyebb ellenfél lenne, mint a Porto” – fejtette ki véleményét az El-nyolcaddöntős ellenfélről a Fradi sportigazgatója.

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Március 12., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

VISSZAVÁGÓK
Március 18., szerda
16.30: Braga (portugál)–FERENCVÁROS
Március 19., csütörtök
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Stuttgart (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis
Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon
Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma–Lille/Aston Villa

 

Ezek is érdekelhetik