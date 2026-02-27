Hajnal Tamás az El-sorsolásról: A portugál foci erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik

„Mindig úgy vagyok az összes sorsolásnál, hogy bármelyik csapatot is kapjuk, mindenkit tisztelünk. Ilyenkor már minden ellenfél elképesztő minőséget képvisel, ezúttal a Braga jön majd szembe. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, egy ilyen illusztris mezőnyhöz csatlakozhattunk. Lehet, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, de próbáljuk a papírformát ezúttal is felborítani” – mondta Hajnal Tamás az M4 Sport európai kupamagazinjában.

„Nehéz kiindulni az alapszakasz eredményeiből, sok mindentől függ, ki milyen mérkőzéseket játszott ősztől kezdve. A portugál foci összességében erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik. Nagy trófeákat nem nyert az elmúlt években, de rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező játékosa van. Vezetőedzőjük, Carlos Vicens Pep Guardiolától tanult a Manchester Citynél, biztos vagyok benne, hogy taktikailag is nagy kihívás vár ránk. Egy szóval sem mondom, hogy a Braga könnyebb ellenfél lenne, mint a Porto” – fejtette ki véleményét az El-nyolcaddöntős ellenfélről a Fradi sportigazgatója.