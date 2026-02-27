Szombati sportműsor: ETO–Újpest, Liverpool–West Ham, Dortmund–Bayern

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

24. FORDULÓ

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

20. FORDULÓ

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

NB III

18. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brentford

16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Everton

18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

35. FORDULÓ

13.30: Leicester City–Norwich City (Tv: Match4)

16.00: Preston North End–Millwall (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

17.00: Rennes–Toulouse

19.00: Monaco–Angers

21.05: Le Havre–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–St. Pauli

15.30: Mönchengladbach–Union Berlin

15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

20.30: Fürth–Schalke (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

15.00: Como–Lecce

18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

24. FORDULÓ

15.00: NK Osijek–Vukovar 1991

SZERB SZUPERLIGA

25. FORDULÓ

18.00: Novi Pazar–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

22. FORDULÓ

15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

24. FORDULÓ

14.00: Kocaelispor–Besiktas (Tv: Sport1)

18.00: Galatasaray–Alanyaspor (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupaversenyek

10.00: női szuperóriás-műlesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)

11.45: férfi lesiklás, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)

ATLÉTIKA

Fedett pályás országos bajnokság és téli dobóbajnokság, Nyíregyháza

13.45: 1. nap (Tv: M4 Sport+, 17.00)

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Tirana

Női 53, 57, 72 és 76 kg; kötöttfogás 63 és 67 kg

10.30: selejtező

14.00: elődöntő

15.00: vigaszág

18.00: helyosztó

CSELGÁNCS

13.00: Grand Slam-verseny, Taskent, 2. nap (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

20.00: Palm Beach Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Svéd bajnokság

15.15: Brynäs–Frölunda (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Omloop Nieuwsblad egynapos országúti verseny, Belgium (Bruges–Ninove, 207.2 km)

13.30: férfiverseny (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

16.15: női verseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász

NŐI NB I

15.00: DVSC Schaeffler–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: NEKA–Vasas SC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs

18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC

18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria

Német férfibajnokság

20.00: THW Kiel–Gummersbach (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

6.00: Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

Vasárnap, 2.30: Golden State Warriors–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM

4.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

6.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

7.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: TFSE–Dunaújvárosi KSE

18.00: Kecskeméti RC–MÁV Előre Foxconn

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Szolnoki RK-SC SI

18.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván

12.30: futócél 30+30, 30 lassú

SZABAD STÍLUSÚ SÍ

10.05: világkupa, síkrossz, férfiak és nők, Kopaonik (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

13.45 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Acapulco, Dubai; ATP 250-es torna, Santiago

WTA 500-as torna, Mérida; WTA 250-es torna, Austin

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

16.00: Szolnoki Dózsa–One Eger

17.00: Szegedi VE–Metalcom Szentes

17.00: BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good

17.00: Kaposvári VK–KSI SE

19.00: VasasPlaket–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Semmelweis OSC–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–UVSE

NŐI OB I, ALSÓHÁZ

11.00: Semmelweis OSC–KSI SE

16.00: Tatabányai VSE–Valdor-Szentes

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

15.00: Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC

D-CSOPORT

14.00: III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Hová tűnt Víctor Valdés, a Barcelona korábbi kapusa?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai, 4 soros vers játék

10.00: Sportdélelőtt. Vendég: Orosz Pál és Mucha József – a Ferencváros Európa-liga-meneteléséről

11.00: Az én történetem: a Nemzeti Sportrádió munkatársainak különleges kalandjai

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Bera Emese

14.30: Közvetítés a Kisvárda–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

15.00: Közvetítés a DVSC–Esztergom NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

17.00: Közvetítés a DVTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, Olasz Gergő

19.00: Közvetítés a Vasas–FTC ob I-es férfi vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

19.30: Közvetítés az ETO FC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

21.30: Beszámoló a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságról, interjú Révész Bulcsú sznúkerjátékossal, előretekintés az európai labdarúgó-bajnokságok vasárnapi rangadóira

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával