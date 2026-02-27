Szombati sportműsor: ETO–Újpest, Liverpool–West Ham, Dortmund–Bayern
FEBRUÁR 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
24. FORDULÓ
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
20. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
NB III
18. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
14.00: Budaörs–Gyirmót FC Győr
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
35. FORDULÓ
13.30: Leicester City–Norwich City (Tv: Match4)
16.00: Preston North End–Millwall (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
17.00: Rennes–Toulouse
19.00: Monaco–Angers
21.05: Le Havre–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–St. Pauli
15.30: Mönchengladbach–Union Berlin
15.30: Bayer Leverkusen–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
20.30: Fürth–Schalke (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
15.00: Como–Lecce
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
24. FORDULÓ
15.00: NK Osijek–Vukovar 1991
SZERB SZUPERLIGA
25. FORDULÓ
18.00: Novi Pazar–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
22. FORDULÓ
15.30: Zilina–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
24. FORDULÓ
14.00: Kocaelispor–Besiktas (Tv: Sport1)
18.00: Galatasaray–Alanyaspor (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupaversenyek
10.00: női szuperóriás-műlesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)
11.45: férfi lesiklás, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)
ATLÉTIKA
Fedett pályás országos bajnokság és téli dobóbajnokság, Nyíregyháza
13.45: 1. nap (Tv: M4 Sport+, 17.00)
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Tirana
Női 53, 57, 72 és 76 kg; kötöttfogás 63 és 67 kg
10.30: selejtező
14.00: elődöntő
15.00: vigaszág
18.00: helyosztó
CSELGÁNCS
13.00: Grand Slam-verseny, Taskent, 2. nap (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
20.00: Palm Beach Classic, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Svéd bajnokság
15.15: Brynäs–Frölunda (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Omloop Nieuwsblad egynapos országúti verseny, Belgium (Bruges–Ninove, 207.2 km)
13.30: férfiverseny (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
16.15: női verseny (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: ETO University HT–FTC-Green Collect
18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest
19.00: Liqui Moly NEKA–CYEB-Budakalász
NŐI NB I
15.00: DVSC Schaeffler–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria
Német férfibajnokság
20.00: THW Kiel–Gummersbach (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
6.00: Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
Vasárnap, 2.30: Golden State Warriors–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, THAIFÖLDI NAGYDÍJ, BURIRAM
4.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
6.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
7.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
9.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: TFSE–Dunaújvárosi KSE
18.00: Kecskeméti RC–MÁV Előre Foxconn
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Szolnoki RK-SC SI
18.00: MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván
12.30: futócél 30+30, 30 lassú
SZABAD STÍLUSÚ SÍ
10.05: világkupa, síkrossz, férfiak és nők, Kopaonik (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
13.45 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Acapulco, Dubai; ATP 250-es torna, Santiago
WTA 500-as torna, Mérida; WTA 250-es torna, Austin
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
16.00: Szolnoki Dózsa–One Eger
17.00: Szegedi VE–Metalcom Szentes
17.00: BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good
17.00: Kaposvári VK–KSI SE
19.00: VasasPlaket–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Semmelweis OSC–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: EPS-Honvéd–UVSE
NŐI OB I, ALSÓHÁZ
11.00: Semmelweis OSC–KSI SE
16.00: Tatabányai VSE–Valdor-Szentes
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
B-CSOPORT
15.00: Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC
D-CSOPORT
14.00: III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Hová tűnt Víctor Valdés, a Barcelona korábbi kapusa?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai, 4 soros vers játék
10.00: Sportdélelőtt. Vendég: Orosz Pál és Mucha József – a Ferencváros Európa-liga-meneteléséről
11.00: Az én történetem: a Nemzeti Sportrádió munkatársainak különleges kalandjai
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Bera Emese
14.30: Közvetítés a Kisvárda–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
15.00: Közvetítés a DVSC–Esztergom NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
17.00: Közvetítés a DVTK–ZTE NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, Olasz Gergő
19.00: Közvetítés a Vasas–FTC ob I-es férfi vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
19.30: Közvetítés az ETO FC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
21.30: Beszámoló a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságról, interjú Révész Bulcsú sznúkerjátékossal, előretekintés az európai labdarúgó-bajnokságok vasárnapi rangadóira
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával