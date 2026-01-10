Schäferék kétgólos hátrányból mentettek pontot a ligautolsó ellen
Union Berlin–Mainz
Schäfer András a kispadon kezdett, és csak a 65. percben állította be Steffen Baumgart vezetőedző, amikor a berliniek már egygólos hátrányban voltak a ligautolsó ellen. Négy perccel később jött a második vendégtalálat, de innentől a hazaiak pillanatai következtek. Dzsong Vu Jong és Doekhi góljával tíz perc alatt egyenlített az Union. Azonban a győztes gól már nem jött össze, így a berliniek aligha lehetnek elégedettek.
Heidenheim–1. FC Köln
Marvin Pieringer szenzációs mozdulattal juttatta előnyhöz a Heidenheimet (gól itt). Jan Schöppner beadása után hanyattvetődve, kapásból lőtt a kapuba. Ez volt Pieringer 12. gólja az élvonalban a Heidenheimben, amivel beállította Tim Kleindienst klubrekordját. A Heidenheim végül értékes pontot szerzett a 2–2-es végeredménnyel.
Freiburg–Hamburg
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Freiburg–Hamburg 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)
Később
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)
A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
15
13
2
–
55–11
+44
41
|2. Borussia Dortmund
16
9
6
1
29–15
+14
33
|3. Bayer Leverkusen
15
9
2
4
33–20
+13
29
|4. RB Leipzig
15
9
2
4
30–19
+11
29
|5. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|6. Stuttgart
15
8
2
5
25–22
+3
26
|7. Eintracht Frankfurt
16
7
5
4
33–33
0
26
|8. Freiburg
16
6
5
5
27–27
0
23
|9. Union Berlin
16
6
4
6
22–25
–3
22
|10. 1. FC Köln
16
4
5
7
24–26
–2
17
|11. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|12. Mönchengladbach
15
4
4
7
18–24
–6
16
|13. Hamburg
16
4
4
8
17–27
–10
16
|14. Wolfsburg
15
4
3
8
23–28
–5
15
|15. Augsburg
15
4
2
9
17–28
–11
14
|16. St. Pauli
15
3
3
9
13–26
–13
12
|17. Heidenheim
16
3
3
10
15–36
–21
12
|18. Mainz
16
1
6
9
15–28
–13
9