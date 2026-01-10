Schäferék kétgólos hátrányból mentettek pontot a ligautolsó ellen

Union Berlin–Mainz

Schäfer András a kispadon kezdett, és csak a 65. percben állította be Steffen Baumgart vezetőedző, amikor a berliniek már egygólos hátrányban voltak a ligautolsó ellen. Négy perccel később jött a második vendégtalálat, de innentől a hazaiak pillanatai következtek. Dzsong Vu Jong és Doekhi góljával tíz perc alatt egyenlített az Union. Azonban a győztes gól már nem jött össze, így a berliniek aligha lehetnek elégedettek.

Heidenheim–1. FC Köln

Marvin Pieringer szenzációs mozdulattal juttatta előnyhöz a Heidenheimet (gól itt). Jan Schöppner beadása után hanyattvetődve, kapásból lőtt a kapuba. Ez volt Pieringer 12. gólja az élvonalban a Heidenheimben, amivel beállította Tim Kleindienst klubrekordját. A Heidenheim végül értékes pontot szerzett a 2–2-es végeredménnyel.

Freiburg–Hamburg

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, szombati mérkőzés

Freiburg–Hamburg 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)

Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)

Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)

Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

Később

18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.