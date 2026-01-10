Nemzeti Sportrádió

Schäferék kétgólos hátrányból mentettek pontot a ligautolsó ellen

2026.01.10. 17:37
Az Union Berlin kétgólos hátrányból mentett pontot (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Schäfer András Bundesliga Mainz
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában az Union Berlin 2–2-es döntetlent játszott a Mainzcal.

Union Berlin–Mainz

Schäfer András a kispadon kezdett, és csak a 65. percben állította be Steffen Baumgart vezetőedző, amikor a berliniek már egygólos hátrányban voltak a ligautolsó ellen. Négy perccel később jött a második vendégtalálat, de innentől a hazaiak pillanatai következtek. Dzsong Vu Jong és Doekhi góljával tíz perc alatt egyenlített az Union. Azonban a győztes gól már nem jött össze, így a berliniek aligha lehetnek elégedettek.

Heidenheim–1. FC Köln

Marvin Pieringer szenzációs mozdulattal juttatta előnyhöz a Heidenheimet (gól itt). Jan Schöppner beadása után hanyattvetődve, kapásból lőtt a kapuba. Ez volt Pieringer 12. gólja az élvonalban a Heidenheimben, amivel beállította Tim Kleindienst klubrekordját. A Heidenheim végül értékes pontot szerzett a 2–2-es végeredménnyel.

Freiburg–Hamburg

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, szombati mérkőzés
Freiburg–Hamburg 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

Később
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K 

Gk

P

  1. Bayern München

15

13

2

55–11

+44

41

  2. Borussia Dortmund

16

9

6

1

29–15

+14

33

  3. Bayer Leverkusen

15

9

2

4

33–20

+13

29

  4. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11

29

  5. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9

27

  6. Stuttgart

15

8

2

5

25–22

+3

26

  7. Eintracht Frankfurt

16

7

5

4

33–33

0

26

  8. Freiburg

16

6

5

5

27–27

0

23

  9. Union Berlin

16

6

4

6

22–25

–3

22

10. 1. FC Köln

16

4

5

7

24–26

–2

17

11. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10

17

12. Mönchengladbach

15

4

4

7

18–24

–6

16

13. Hamburg

16

4

4

8

17–27

–10

16

14. Wolfsburg

15

4

3

8

23–28

–5

15

15. Augsburg

15

4

2

9

17–28

–11

14

16. St. Pauli

15

3

3

9

13–26

–13

12

17. Heidenheim

16

3

3

10

15–36

–21

12

18. Mainz

16

1

6

9

15–28

–13

9

 

 

