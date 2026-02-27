Nemzeti Sportrádió

Eszméletlenül nagy góllal vezetett a Cagliari, ám a Parma otthon tartott egy pontot – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.27. 22:52
null
Michael Folorunsho szenzációs gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Parma Serie A Cagliari
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójának nyitó mérkőzésén a Parma hazai pályán 1–1-et játszott a Cagliarival.

Az első félidőben nem esett gól, a 63. percig kellett várni az első találatra, ekkor a vendégek 28 éves középpályása, Michael Folorunsho a jobbösszekötő helyéről, az oldalvonal közeléből elképesztő gólt lőtt a jobb felső sarokba – azon sem lehetne meglepődni, ha Puskás-díjra jelölnék ezt a találatot. Húsz perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Gaetano Oristanio elé pattant oda a labda, és a támadó középpályás nyolc méterről kihasználta a ziccert. A Parma sorozatban három győzelem után döntetlent játszott, míg a Cagliari már négy bajnoki óta nyeretlen. 1–1

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Como–Lecce
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale26211462–21+4164
  2. Milan26159241–20+2154
  3. Roma26162834–16+1850
  4. Napoli26155639–27+1250
  5. Juventus26137643–25+1846
  6. Como26129541–19+2245
  7. Atalanta26129536–22+1445
  8. Bologna261061035–32+336
  9. Sassuolo261051132–35–335
10. Lazio26810826–25+134
11. Parma27891020–32–1233
12. Udinese26951228–39–1132
13. Cagliari27791129–36–730
14. Genoa26691132–37–527
15. Torino26761325–47–2227
16. Fiorentina26591230–39–924
17. Cremonese26591221–36–1524
18. Lecce26661417–33–1624
19. Pisa261121320–43–2315
20. Verona26291519–46–2715

 

Parma Serie A Cagliari
Legfrissebb hírek

Moise Kean góljával nyert a Fiorentina, s elmozdult a kiesőzónából

Olasz labdarúgás
2026.02.23. 22:41

Serie A: edzőt váltott a Torino a genovai pofon után

Olasz labdarúgás
2026.02.23. 20:18

Serie A: a Roma győzelmével utolérte pontszámban a Napolit

Olasz labdarúgás
2026.02.22. 22:44

Serie A: a Milan elszenvedte a második vereségét – 10 ponttal vezet az Inter

Olasz labdarúgás
2026.02.22. 20:41

Serie A: az Atalanta fordított a Napoli ellen a fejes gólok meccsén

Olasz labdarúgás
2026.02.22. 17:02

Serie A: simán legyőzte és megelőzte a Torinót a Genoa

Olasz labdarúgás
2026.02.22. 14:27

Nem bírt egymással a Cagliari és a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.02.21. 22:42

Sokáig tartotta magát a Lecce, de kikapott az Intertől

Olasz labdarúgás
2026.02.21. 20:12
Ezek is érdekelhetik