Eszméletlenül nagy góllal vezetett a Cagliari, ám a Parma otthon tartott egy pontot – videó
Az első félidőben nem esett gól, a 63. percig kellett várni az első találatra, ekkor a vendégek 28 éves középpályása, Michael Folorunsho a jobbösszekötő helyéről, az oldalvonal közeléből elképesztő gólt lőtt a jobb felső sarokba – azon sem lehetne meglepődni, ha Puskás-díjra jelölnék ezt a találatot. Húsz perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Gaetano Oristanio elé pattant oda a labda, és a támadó középpályás nyolc méterről kihasználta a ziccert. A Parma sorozatban három győzelem után döntetlent játszott, míg a Cagliari már négy bajnoki óta nyeretlen. 1–1
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.00: Como–Lecce
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|26
|21
|1
|4
|62–21
|+41
|64
|2. Milan
|26
|15
|9
|2
|41–20
|+21
|54
|3. Roma
|26
|16
|2
|8
|34–16
|+18
|50
|4. Napoli
|26
|15
|5
|6
|39–27
|+12
|50
|5. Juventus
|26
|13
|7
|6
|43–25
|+18
|46
|6. Como
|26
|12
|9
|5
|41–19
|+22
|45
|7. Atalanta
|26
|12
|9
|5
|36–22
|+14
|45
|8. Bologna
|26
|10
|6
|10
|35–32
|+3
|36
|9. Sassuolo
|26
|10
|5
|11
|32–35
|–3
|35
|10. Lazio
|26
|8
|10
|8
|26–25
|+1
|34
|11. Parma
|27
|8
|9
|10
|20–32
|–12
|33
|12. Udinese
|26
|9
|5
|12
|28–39
|–11
|32
|13. Cagliari
|27
|7
|9
|11
|29–36
|–7
|30
|14. Genoa
|26
|6
|9
|11
|32–37
|–5
|27
|15. Torino
|26
|7
|6
|13
|25–47
|–22
|27
|16. Fiorentina
|26
|5
|9
|12
|30–39
|–9
|24
|17. Cremonese
|26
|5
|9
|12
|21–36
|–15
|24
|18. Lecce
|26
|6
|6
|14
|17–33
|–16
|24
|19. Pisa
|26
|1
|12
|13
|20–43
|–23
|15
|20. Verona
|26
|2
|9
|15
|19–46
|–27
|15