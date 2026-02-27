Eszméletlenül nagy góllal vezetett a Cagliari, ám a Parma otthon tartott egy pontot – videó

Az első félidőben nem esett gól, a 63. percig kellett várni az első találatra, ekkor a vendégek 28 éves középpályása, Michael Folorunsho a jobbösszekötő helyéről, az oldalvonal közeléből elképesztő gólt lőtt a jobb felső sarokba – azon sem lehetne meglepődni, ha Puskás-díjra jelölnék ezt a találatot. Húsz perc múlva egyenlítettek a hazaiak, Gaetano Oristanio elé pattant oda a labda, és a támadó középpályás nyolc méterről kihasználta a ziccert. A Parma sorozatban három győzelem után döntetlent játszott, míg a Cagliari már négy bajnoki óta nyeretlen. 1–1

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Como–Lecce

18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Cremonese–Milan

15.00: Sassuolo–Atalanta

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Pisa–Bologna

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)