Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók
Tóth Balázs már a mérkőzés elején bravúrt mutatott be, a 23. percben viszont már tehetetlen volt Léo Scienza ziccerénél. A Blackburn aztán fordított, a 76. percben Ryan Alebiosu talált be, tíz percre rá pedig Andri Gudjohnsen volt eredményes, a két gólt viszont a négyszeres magyar válogatott kapus két bravúrja előzte meg, aki mindkét esetben ziccert fogott meg. A Rovers öt nyeretlen bajnoki után győzött újra, így 11 lejátszott meccset követően 10 ponttal a 21. helyen áll a 24 csapatos Championshipben.
A mérkőzés összefoglalója – Tóth Balázs bravúrjai 0:02-nél, 1:01-nél és 1:16-nál
A Spezia az első félidő végén emberelőnybe került, majd a 63. percben megszerezte a vezetést, a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám lépett be üres területre, majd hét méterről átemelte a labdát a hosszúra, ahol Giuseppe Aurelio érkezett, és a léc alá fejelt. A vendégcsapat az utolsó tíz percben még háromszor bevette az Avellino kapuját, így fölényes sikert aratott. A Spezia a 9. fordulóban tehát megszerezte az első győzelmét a mostani kiírásban, és az utolsó, azaz a 20. helyről fellépett a 17. pozícióba a Serie B-ben.
Nagy Ádám gólpassza ide kattintva tekinthető meg!
OKTÓBER 25., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
21.00: Brentford–Liverpool FC
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
Ipswich Town–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles a 82. percben állt be.
Portsmouth–Stoke City 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk a 85. percben állt be.
Blackburn Rovers–Southampton 2–1
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
AUSZTRIA
Bundesliga
Linzer ASK–Grazer AK 1–0
GAK: Jánó Zétény kezdett, a 82. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–OC Charleroi 1–1
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Asdod–Hapoel Petah Tikva 1–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 73. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Cracovia 2–1
Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 76. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Augsburg–RB Leipzig 0–6
Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán is kezdett, a 70. percben lecserélték.
Hamburger SV–Wolfsburg 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence az 56. percben állt be.
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Avellino–Spezia 0–4
Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben gólpasszt adott.
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
21.30: Estrela–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi OSK–Gloria Bistrita 1–1
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely–CSM Slatina 3–2
ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 75. percben állt be.
Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti 1–4
Olimpia: Pintér Bence kezdőként 66 percet játszott, mielőtt lecserélték, Torvund Alexander a szünetben állt be, Bontas Kristóf a kispadon ült.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–St. Mirren 3–1
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Radnicski 1923–Topolya 2–1
Topolya: Mezei Szabolcs a 72. percben állt be.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 2–4
DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, a 68. percben gólt szerzett, Tuboly Máté kezdett, a 91. percben lecserélték.
Zsolna–Szakolca 3–2
Zsolna: Szánthó Regő a 84. percben állt e.
Kassa–Zólyombrézó 2–4
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.
2. Liga (II. osztály)
Somorja–Maniga 1–0
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Alanyaspor 2–0
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.