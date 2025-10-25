Nagy Ádám gólpasszt adott; Tóth Balázs bravúrjai is kellettek csapata fordításához – videók

Tóth Balázs már a mérkőzés elején bravúrt mutatott be, a 23. percben viszont már tehetetlen volt Léo Scienza ziccerénél. A Blackburn aztán fordított, a 76. percben Ryan Alebiosu talált be, tíz percre rá pedig Andri Gudjohnsen volt eredményes, a két gólt viszont a négyszeres magyar válogatott kapus két bravúrja előzte meg, aki mindkét esetben ziccert fogott meg. A Rovers öt nyeretlen bajnoki után győzött újra, így 11 lejátszott meccset követően 10 ponttal a 21. helyen áll a 24 csapatos Championshipben.

A mérkőzés összefoglalója – Tóth Balázs bravúrjai 0:02-nél, 1:01-nél és 1:16-nál

A Spezia az első félidő végén emberelőnybe került, majd a 63. percben megszerezte a vezetést, a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám lépett be üres területre, majd hét méterről átemelte a labdát a hosszúra, ahol Giuseppe Aurelio érkezett, és a léc alá fejelt. A vendégcsapat az utolsó tíz percben még háromszor bevette az Avellino kapuját, így fölényes sikert aratott. A Spezia a 9. fordulóban tehát megszerezte az első győzelmét a mostani kiírásban, és az utolsó, azaz a 20. helyről fellépett a 17. pozícióba a Serie B-ben.

Nagy Ádám gólpassza ide kattintva tekinthető meg!

OKTÓBER 25., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

21.00: Brentford–Liverpool FC

Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)

Ipswich Town–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles a 82. percben állt be.

Portsmouth–Stoke City 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk a 85. percben állt be.

Blackburn Rovers–Southampton 2–1

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

AUSZTRIA

Bundesliga

Linzer ASK–Grazer AK 1–0

GAK: Jánó Zétény kezdett, a 82. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–OC Charleroi 1–1

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Asdod–Hapoel Petah Tikva 1–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk a 73. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Cracovia 2–1

Pogon: Molnár Rajmund kezdett, a 76. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–RB Leipzig 0–6

Leipzig: Gulácsi Péter védte csapata kapuját, Willi Orbán is kezdett, a 70. percben lecserélték.

Hamburger SV–Wolfsburg 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence az 56. percben állt be.

2. Bundesliga (II. osztály)

20.30: Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf

Hertha: Dárdai Márton

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Avellino–Spezia 0–4

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést, a 63. percben gólpasszt adott.

PORTUGÁLIA

Liga Portugal

21.30: Estrela–Rio Ave

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–Gloria Bistrita 1–1

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

ASA Marosvásárhely–CSM Slatina 3–2

ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 75. percben állt be.

Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti 1–4

Olimpia: Pintér Bence kezdőként 66 percet játszott, mielőtt lecserélték, Torvund Alexander a szünetben állt be, Bontas Kristóf a kispadon ült.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–St. Mirren 3–1

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski 1923–Topolya 2–1

Topolya: Mezei Szabolcs a 72. percben állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC 2–4

DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, a 68. percben gólt szerzett, Tuboly Máté kezdett, a 91. percben lecserélték.

Zsolna–Szakolca 3–2

Zsolna: Szánthó Regő a 84. percben állt e.

Kassa–Zólyombrézó 2–4

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 61. percben lecserélték.

2. Liga (II. osztály)

Somorja–Maniga 1–0

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Alanyaspor 2–0

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.