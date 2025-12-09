Férfi kézi NB I: hengerelt a Veszprém a Tatabánya ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.12.09.
Tizenkét góllal nyertek a bakonyiak (Fotó: Szabó Miklós)
A címvédő Veszprém kiütéses, 39–27-es győzelmet aratott a vendég Tatabánya felett a férfi kézilabda NB I keddi mérkőzésén.

A veszprémiek kedden jelentették be, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd kapus, Mikael Appelgren jövőre is a klub játékosa lesz, aki a mérkőzésen klasszis teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat.

A hazaiak sokkal jobban kezdtek – 5–0-s vezetésük után érkezett az első vendégtalálat –, és gyakorlatilag az első félidőben el is döntötték a meccset, mivel a félidőre kilencgólos előnyre tettek szert, köszönhetően nem kis részben Appelgrennek, aki 21 lövésből tízet hárított az első harminc percben. A második játékrészben a bakonyiak biztos vezetésük tudatában felszabadultan játszottak, s a végére 12 gólos lett a különbség a két gárda között.

Dopjera Ádám, Gasper Marguc, Ahmed Hesham és Nedim Remili is 5-5 góllal járult hozzá a – továbbra is százszázalékos – veszprémiek 12. bajnoki sikeréhez.

A bakonyiak szombaton a Balatonfüred gárdáját fogadják, míg a Tatabánya a Budai Farkasokhoz látogat.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
ONE VESZPRÉM HC–MOL TATABÁNYA KC 39–27 (22–13)
Veszprém, 1700 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 5 (1), Martinovic 3, Pesmalbek 3, Ligetvári, El-Dera, GÁNCS-PETŐ 4. Csere: HESAM 5, Thiagus Petrus, Descat 4 (2), Adel 2, REMILI 5, Cindric 3, Molnár R., DOPJERA 5 (1). Edző: Xavier Pascual
TATABÁNYA: ANDÓ – RODRÍGUEZ P. 4, Mosindi 4, ZSITNYIKOV 6, Papp T. 1, Éles B., Damatrin 1. Csere: Székely (kapus), Havran, Lemos 1, Terjék 2, Sztraka 1, Krakovszki B. 2, PLAZA 5. Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–0. 12. p.: 9–4. 18. p.: 12–9.  26. p.: 19–10. 36. p.: 26–15. 39. p.: 26–18. 44. p.: 28–21. 51. p.: 31–23. 55. p.: 36–24. 59. p.: 39–25
Kiállítások: 4, ill. 0 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Újra megtiszteltük az ellenfelet, aminek edzőként nagyon örülök. Elöl és hátul is nagyon összpontosítva kezdtünk, és ha így kézilabdázunk, az mindig megkönnyíti a helyzetünket. Mindenki megkapta a játékperceit, a fiatalok megint sokat segítettek, büszke vagyok az ilyen meccsekre.
Tóth Edmond: – A Veszprém olyan dinamikával és sebességgel kezdett, hogy kellett öt perc, mire felfogtuk, hol vagyunk. Utána felvettük a tempót, volt egy időszak, amikor visszajöttünk a meccsbe, csak kár volt a sok kihagyott helyzetért. A második félidőben Andó Arián védéseivel tartottuk a frontot, a csapatom hozzáállásával elégedett vagyok.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1212482–345+137 24 
2. Szeged141112496–386+110 23 
3. Tatabánya12102382–344+38 20 
4. FTC12714402–377+25 15 
5. Győr1266369–36912 
6. Csurgó13436370–376–6 11 
7. Gyöngyös1257330–355–25 10 
8. Budai Farkasok-Rév12345330–361–31 10 
9. PLER12426324–361–37 10 
10. Balatonfüred11416297–315–18 
11. Szigetszentmiklós13418348–395–47 
12. NEKA13328352–389–37 
13. Komló12228319–362–43 
14. Budakalász12219339–405–66 

 

 

