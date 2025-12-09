Férfi kézi NB I: hengerelt a Veszprém a Tatabánya ellen

A veszprémiek kedden jelentették be, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd kapus, Mikael Appelgren jövőre is a klub játékosa lesz, aki a mérkőzésen klasszis teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat.

A hazaiak sokkal jobban kezdtek – 5–0-s vezetésük után érkezett az első vendégtalálat –, és gyakorlatilag az első félidőben el is döntötték a meccset, mivel a félidőre kilencgólos előnyre tettek szert, köszönhetően nem kis részben Appelgrennek, aki 21 lövésből tízet hárított az első harminc percben. A második játékrészben a bakonyiak biztos vezetésük tudatában felszabadultan játszottak, s a végére 12 gólos lett a különbség a két gárda között.

Dopjera Ádám, Gasper Marguc, Ahmed Hesham és Nedim Remili is 5-5 góllal járult hozzá a – továbbra is százszázalékos – veszprémiek 12. bajnoki sikeréhez.

A bakonyiak szombaton a Balatonfüred gárdáját fogadják, míg a Tatabánya a Budai Farkasokhoz látogat.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

ONE VESZPRÉM HC–MOL TATABÁNYA KC 39–27 (22–13)

Veszprém, 1700 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 5 (1), Martinovic 3, Pesmalbek 3, Ligetvári, El-Dera, GÁNCS-PETŐ 4. Csere: HESAM 5, Thiagus Petrus, Descat 4 (2), Adel 2, REMILI 5, Cindric 3, Molnár R., DOPJERA 5 (1). Edző: Xavier Pascual

TATABÁNYA: ANDÓ – RODRÍGUEZ P. 4, Mosindi 4, ZSITNYIKOV 6, Papp T. 1, Éles B., Damatrin 1. Csere: Székely (kapus), Havran, Lemos 1, Terjék 2, Sztraka 1, Krakovszki B. 2, PLAZA 5. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–0. 12. p.: 9–4. 18. p.: 12–9. 26. p.: 19–10. 36. p.: 26–15. 39. p.: 26–18. 44. p.: 28–21. 51. p.: 31–23. 55. p.: 36–24. 59. p.: 39–25

Kiállítások: 4, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Újra megtiszteltük az ellenfelet, aminek edzőként nagyon örülök. Elöl és hátul is nagyon összpontosítva kezdtünk, és ha így kézilabdázunk, az mindig megkönnyíti a helyzetünket. Mindenki megkapta a játékperceit, a fiatalok megint sokat segítettek, büszke vagyok az ilyen meccsekre.

Tóth Edmond: – A Veszprém olyan dinamikával és sebességgel kezdett, hogy kellett öt perc, mire felfogtuk, hol vagyunk. Utána felvettük a tempót, volt egy időszak, amikor visszajöttünk a meccsbe, csak kár volt a sok kihagyott helyzetért. A második félidőben Andó Arián védéseivel tartottuk a frontot, a csapatom hozzáállásával elégedett vagyok.