Bravúros kaposvári győzelem a férfi Challenge-kupában

Bravúros győzelmet aratott a Fino Kaposvár a Challenge-kupa első fordulójában, miután hazai pályán, 1500 néző előtt 3:2-re legyőzte a jóval magasabban jegyzett, spanyol bajnokságban szereplő Conqueridor Valenciát. A meccsen rendre a somogyi csapat került szettelőnybe, bár a vendégek mindig egyenlítettek. A döntő szett közepén aztán sikerült elhúzniuk, amit a spanyol csapat már nem tudott behozni, így izgalmas visszavágóra lesz majd kilátás január 6-án.

RÖPLABDA

CHALLENGE-KUPA, FÉRFIAK, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–CONQUERIDOR VALENCIA 3:2 (23, –19, 17, –18, 10)

Kaposvár, 1500 néző. V: Gradinaru (román), Sztojanov (bolgár)

FINO: HUBICSKA 17, Medina 12, SMIDL 22, DÁVID CS. 13, Grigorjev 10, Magyar 3. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Novoszelov, Bögöly. Edző: Zoran Kedacic

VALENCIA: Funes 3, Scarpin 4, MELO 15, MONFORT 22, Lopez Garcia 8, Bertassoni 3. Csere: Gamiz (liberó), Huerta, De Souza 7, Serrano 3, Quesada. Edző: Emanuele Zanini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 6:6, 8:6, 9:9, 12:10, 13:15, 19:17, 20:20, 21:22, 24:23. 2. játszma: 3:5, 7:7, 11:10, 13:12, 14:17, 16:18, 17:22, 19:23. 3. játszma: 5:3, 6:5, 11:6, 14:7, 16:12, 20:13, 22:17. 4. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 6:7, 9:9, 11:13, 13:14, 14:20, 18:21. 5. játszma: 2:1, 3:3, 6:3, 7:5, 11:6, 12:9, 14:10

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

Dunaújvárosi KSE–TFSE 0:3 (–16, –18, –17)

Az állás: 1. Kaposvár 24 pont (24:0 szettarány, 8 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 24 (25:3, 9), 3. MÁV Előre 18 (18:0, 6), 4. Pénzügyőr 16 (18:11, 8), 5. Miskolc 15 (15:11, 8), 6. MAFC 12 (16:15, 8), 7. TFSE 10 (12:19, 9), 8. Dág 10 (13:21, 9), 9. Szeged 9 (10:12, 7), 10. Debrecen 8 (10:19, 8), 11. Szolnok 5 (7:17, 7), 12. Kecskemét 2 (4:20, 7), 13. Dunaújváros 0 (0:24, 8)