Arne Slot: Mónak joga van hozzá, hogy azt érezzen, amit érez, de ahhoz már nincs, hogy ezt megossza a médiával

Slot reakciója Szalah megjegyzésére, miszerint „a busz alá dobták” a mellőzésével, és hogy megromlott a kapcsolatuk:

„Nem tudom, hogyan értette ezt. Az egyetlen, aki erre válaszolni tud, az maga Mo. Találgathatok, de ez nem lenne most a helyes. Nehéz erről beszélnem.”

Slot a Szalahhal való kapcsolatáról:

„Szombat előtt sokszor beszélgettünk, néha hosszabban, néha rövidebben. Amikor valaki nem játszik, akkor általában nem kedvelik a menedzsert, de Mo mindig tisztelettudó volt a stábbal és az edzőkkkel. Ezért is lepett meg az, amit mondott. Nem ez az első és nem az utolsó eset, hogy egy játékos nem játszik ilyen megjegyzés után. A válaszom egyértelmű, Mo ezért nincs most itt. Joga van hozzá, hogy azt érezzen, amit érez, de ahhoz már nincs, hogy ezt megossza a médiával. Mo megtette, de az már a mi dolgunk, hogyan reagálunk erre.”

„Higgadt és udvarias ember vagyok, de nem gyenge. Ha valaki úgy viselkedik, ahogyan ő tette, arra lesz válasz. És itt a klub válasza: nincs a keretünkben. Hogy lejátszotta-e már az utolsó mérkőzését a Liverpoolban, nem tudom, mindenesetre őszintén hiszek abban, hogy mindig van visszaút.”

(Később hozzátette:) „Erősen hiszem, hogy mindig van lehetőség egy játékosnak a visszatérésre. Erről ennyit. Hogy milyen beszélgetésünk volt Móval? Rövid. Beszélőviszonyban vagyunk. Ott volt az edzésen, amikor megmondtam, hogy nem utazik velünk a BL-meccsre az Inter ellen, de ezt nem lehet beszélgetésnek nevezni. A részletekbe nem mennék bele.”

Az Internazionale elleni BL-meccsről, és hogy Szalah játszhat-e a hétvégén a Brighton ellen:

„Itt ülünk egy fontos meccs előestéjén, nem sokkal azután, hogy három gólt kaptunk a Leedstől. Megpróbáltam a lehető legjobban felkészíteni a csapatomat. A gondolataim leginkább a keddi meccs körül forognak. Azután majd meglátjuk, mi lesz.”

Slot arról, hogy a tekintélye kisebb lett-e:

„Nem érzem azt, hogy ilyesmi történt volna. Ez nem rólam szól. Nem ez a lényeges, hanem a csapat helyzete. Nem jó látni, ahogy a kialakult helyzet hatással van a klubnál dolgozókra.”

A sajtótájékoztatón Alisson Becker kapus is megjelent, aki szintén reagált a Szalah-ügyre:

„Cselekedetének következményeként nincs most itt velünk, elég intelligens ahhoz, hogy ezt ő is pontosan tudja – vélekedett a brazil válogatott kapus. – De nagyszerű ember, a Romában egy évig játszottunk együtt, a Liverpoolban meg immár hét éve, tudom, mit beszélek. Nyilván nem repesek az örömtől a kialakult helyzet miatt, de a profi futballban nincs idő siránkozni, egymást követik a nagyobbnál nagyobb feladatok.”

