Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: nem akartak nyerni a hollandok ellen? A francia kapitány egyértelmű választ adott

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 22:29
null
Sébastien Gardillou szerint szó sem volt taktikázásról (Fotó: AFP, archív)
Címkék
francia női kézilabda-válogatott női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Sébastien Gardillou női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
A hétfői, francia–holland középdöntős csoportdöntő után többen is azt találgatták, vajon a francia női kézilabda-válogatott mindent megtett-e a győzelemért a társházigazda ellen, vagy inkább szerette volna elkerülni a norvégok ágát a világbajnokság folytatásában. A kérdést a legilletékesebbnek, a franciákat irányító Sébastien Gardillou-nak is feltették.

 

Ez csak spekuláció. Nem az én feladatom, hogy azon elmélkedjek, a győzelem vagy a vereség esetén milyen ellenfélbe futhatunk bele a későbbiekben. Azt szerettem volna, ha nyer a csapatom, de a hollandok jobbak voltak, ez a valóság” – válaszolta a dán Tv2-nek Sébastien Gardillou, a francia válogatott szövetségi kapitánya. 

Feltűnő volt, hogy a hollandokkal szemben három góllal elbukott mérkőzés első félidejében jól játszó Tamara Horacek már alig került pályára a hétfői második félidőben, de Sarah Bouktit sem kapott túl nagy szerepet. 

Egyszerűen arról van szó, hogy három kiváló beállóval rendelkezem, és ezúttal úgy döntöttem, hogy Ondono és Foppa köré szervezem a védekezést és a támadást. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy valakit pihentetni szerettem volna. Két beállóval akartunk játszani, de nem működött, ennyi” – folytatta Gardillou, akit arról is kérdeztek, voltak-e olyan taktikai variációk, amit a negyeddöntőre gondolva már el akartak rejteni a dánok elől.

Csak önök gondolkodnak így. Nem kezdtünk jól, a hollandok támadásban és védekezésben is fölénk nőttek. Próbáltam megtalálni rá a megfelelő megoldást, de nem igazán sikerült” – zárta le a választ a franciák szakvezetője. 

Ami tény, a franciák így a dánokkal találkoznak a szerdai negyedöntőben (és nem a mieinkkel), a négy között viszont a németek várnak rájuk, és nem a norvégok. 

 

 

francia női kézilabda-válogatott női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Sébastien Gardillou női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Szoboszlai döntött Milánóban!; A hollandok ellen a maximum kell a kézi-vb-n

E-újság
27 perce

Németh András: Mindig abban hibáztam, hogy túl sokat akartam

Kézilabda
4 órája

A norvégok várnak a holland–magyar továbbjutójára a női kézi-vb elődöntőjében

Kézilabda
5 órája

A mieinket is feldobja, hogy végre tömött lelátók előtt játszhatnak a hollandok elleni vb-negyeddöntőben

Kézilabda
8 órája

Angela Malestein szíve szerint csak a női kézi-vb döntőjében találkozott volna a mieinkkel

Kézilabda
14 órája

Simon Petra: Örülök, hogy felül tudtunk kerekedni a rossz érzésen

Kézilabda
17 órája

Várjuk a böjt végét – Thury Gábor jegyzete

Kézilabda
2025.12.08. 22:53

Kikaptak a címvédő franciák, a hollandokkal találkozunk a női kézi-vb negyeddöntőjében

Kézilabda
2025.12.08. 22:05
Ezek is érdekelhetik