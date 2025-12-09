Női kézi-vb: nem akartak nyerni a hollandok ellen? A francia kapitány egyértelmű választ adott

„Ez csak spekuláció. Nem az én feladatom, hogy azon elmélkedjek, a győzelem vagy a vereség esetén milyen ellenfélbe futhatunk bele a későbbiekben. Azt szerettem volna, ha nyer a csapatom, de a hollandok jobbak voltak, ez a valóság” – válaszolta a dán Tv2-nek Sébastien Gardillou, a francia válogatott szövetségi kapitánya.

Feltűnő volt, hogy a hollandokkal szemben három góllal elbukott mérkőzés első félidejében jól játszó Tamara Horacek már alig került pályára a hétfői második félidőben, de Sarah Bouktit sem kapott túl nagy szerepet.

„Egyszerűen arról van szó, hogy három kiváló beállóval rendelkezem, és ezúttal úgy döntöttem, hogy Ondono és Foppa köré szervezem a védekezést és a támadást. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy valakit pihentetni szerettem volna. Két beállóval akartunk játszani, de nem működött, ennyi” – folytatta Gardillou, akit arról is kérdeztek, voltak-e olyan taktikai variációk, amit a negyeddöntőre gondolva már el akartak rejteni a dánok elől.

„Csak önök gondolkodnak így. Nem kezdtünk jól, a hollandok támadásban és védekezésben is fölénk nőttek. Próbáltam megtalálni rá a megfelelő megoldást, de nem igazán sikerült” – zárta le a választ a franciák szakvezetője.

Ami tény, a franciák így a dánokkal találkoznak a szerdai negyedöntőben (és nem a mieinkkel), a négy között viszont a németek várnak rájuk, és nem a norvégok.