Ismét Lionel Messit választották meg az MLS legértékesebb játékosának

V. J./MTIV. J./MTI
2025.12.09. 23:41
Lionel Messi USA MLS
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit választották a legértékesebb (MVP) játékosnak az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) idei idényének végén.
Lionel Messi Receives 2025 MLS Seasons MVP Award
Fotó: Getty Images

Lionel Messi két nappal csapata, az Inter Miami bajnoki címét követően nyerte el a díjat, miután a szavazatok 70.4 százalékát kapta meg. A torontói Sebastian Giovinco 2015-ös győzelme óta ez a legmagasabb szavazatszám. A második helyen Anders Dreyer, a San Diego dán középpályása végzett 11.2 százalékkal, míg a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles FC) a szavazatok 7.3 százalékával a harmadik lett a sorban.

A díjjal a 38 éves Messi az MLS történetének első játékosa, akit az egymást követő két évben választottak a legértékesebbnek, és a második, aki kétszer kapta meg az elismerést. Rajta kívül a szerb Predrag Radoszavljevicset választották meg még kétszer, 1997-ben és 2003-ban.

Mivel Messi a liga gólkirálya idén, szintén a második játékos az MLS történetében, aki ugyanabban a szezonban az MVP-díj mellett a bajnoki és a gólkirályi címet is magáénak tudhatja. Hasonlóra eddig csak a venezuelai Josef Martínez, az Atlanta United légiósa volt képes 2018-ban.

 

